"Нереально впізнати": Оля Цибульська приголомшила архівними фото

Співачка Оля Цибульська вміє дивувати публіку. Вона опублікувала декілька архівних фотографій, на яких її нереально впізнати.

Оля Цибульська любить пригадувати, якою була колись. Зірка не соромиться показувати архівні фотографії багатотисячній аудиторії шанувальників, тому часто поширює їх у мережі.

Зверніть увагу З г*мнюками треба прощатися, – Оля Цибульська пригадала, як розсварилась з відомим музикантом

Архівні фото Олі Цибульської

Артистка оприлюднила фотографії, на яких зображена в зовсім юному віці. В Олі довге волосся, насичений макіяж на обличчі. Вона, як і більшість дівчат, любила експериментувати з кольором волосся, тінями та одягом. Майбутня зірка обирала вбрання, яке гарно підкреслювало її струнку фігуру.



Оля Цибульська / Фото з інстаграму співачки



Оля Цибульська / Фото з інстаграму співачки



Оля Цибульська / Фото з інстаграму співачки

У коментарях шанувальники Цибульської зазначають, що на цих знімках її важко впізнати. Та Оля, як завжди, зачарувала вродою.

"На першому фото взагалі нереально впізнати".

"Я пам'ятаю цю Олю ще з "Фабрики зірок".

"Я за усмішкою впізнала".

"Навіть боюся уявити скільки це років пройшло".

"Неймовірна!"

"Красуня!"

Архівні фото українських зірок