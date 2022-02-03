36-річна Оля Цибульська не розсекретила особистість музиканта, котрий її образив, однак зізналась, що звати його Дмитро. Вона "вважала його другом багато років", але одним телефонним дзвінком він перекреслив все хороше, що між ними було.

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Як Оля Цибульська розсварилася з відомим музикантом

Судячи з усього, зірки побили горшки, коли Оля Цибульська лише пробивала собі дорогу у великий шоу-бізнес, адже той поставив під сумнів її кар'єру.

Він подзвонив п'яний і наговорив купу гидоти. Сказав, що я ніхто. Ніби все про сцену я собі просто придумала, і в мене нічого не вийде, ніколи. Я дуже близько прийняла ці слова, бо вважала його геніальним музикантом і близьким другом,

– поділилась співачка.

Після телефонної розмови з п'яним Дмитром Цибульська проплакала всю ніч, а на ранок поїхала на вокальний конкурс. Щоправда, продула.

Оля Цибульська на вокальному конкурсі / Фото з інстаграму співачки

Через кілька років знаменитості зустрілися на "дуже престижному заході", схоже, обоє в статусі суперзірок. Дмитро спробував вибачитися перед колегою, скинув усе на алкоголь і додав, що в такий спосіб хотів зачепити її жіночу увагу. Однак артистка не була готова пробачити йому, тому відправила куди подалі.

Я грубо відповіла і пояснила, що для мене він давно ніхто. З г*мнюками треба прощатися, навіть якщо боляче. Тоді було дуже, тепер по барабану,

– заявила Оля Цибульська.

Оля Цибульська розсварилась з відомим музикантом / Фото з інстаграму співачки

Натомість Оля Цибульська чудово товаришує з Дзідзьо, у дуеті з яким записала два хіти – "Чекаю. Цьом" та "Киця". Ба більше, якби не Михайло Хома, вона "була б у кабінеті психолога", адже планувала вчитися на лікаря, а той переконав її вступати до академії естрадного та циркового мистецтв.