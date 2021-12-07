6 грудня вся країна відзначала День Збройних сил України. Зірки також долучилися до привітань українських воїнів, які вже 8 років захищають територію нашої країни та дають відсіч ворогові на передовій.
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Ірина Білик у військовій формі
З нагоди особливого для України дня Ірина опублікувала фото, на якому позувала у військовій формі. На світлині Білик зображена в молодому віці, з темним волоссям і стрункою фігурою. Артистка мило усміхається, а позаду нею маршують солдати.
Ірина підписала знімок так: "З Днем ЗСУ". А також попросила шанувальників вгадати, в якому році зроблена ця фотографія.
Ірина Білик у військовій формі / Скриншот інстаграм-сторіз Ірини Білик
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