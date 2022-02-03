Оля Цибульская любит вспоминать, какой была когда-то. Звезда не стесняется показывать архивные фотографии многотысячной аудитории поклонников, поэтому часто распространяет их в сети.

Обратите внимание С г*мнюками надо прощаться, – Оля Цибульская вспомнила, как рассорилась с известным музыкантом

Архивные фото Оли Цибульской

Артистка обнародовала фотографии, на которых изображена в совсем юном возрасте. У Оли длинные волосы, насыщенный макияж на лице. Она, как и большинство девушек, любила экспериментировать с цветом волос, тенями и одеждой. Будущая звезда выбирала наряды, которые подчеркивали ее стройную фигуру.

Оля Цибульська

Оля Цибульская / Фото с инстаграма певицы

Оля Цибульська

Оля Цибульская / Фото с инстаграма певицы

Оля Цибульська

Оля Цибульская / Фото с инстаграма певицы

В комментариях поклонники Цибульской отмечают, что на этих снимках ее трудно узнать. Но Оля, как всегда, очаровала красотой.

  • "На первом фото вообще невозможно узнать".
  • "Я помню эту Олю еще из "Фабрики звезд".
  • "Я по улыбке узнала".
  • "Даже боюсь представить, сколько это лет прошло".
  • "Невероятная!"
  • "Красавица!"

Архивные фото украинских звезд

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