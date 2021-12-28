Необхідно звільнити себе від сусіда, – Оксана Муха про російську музику і петицію Кондратюка
Джерело:24 канал
Російські пісні заполонили музичні сервіси, а російські гастролери не соромляться приїздити до України. Співачка Оксана Муха ексклюзивно розповіла для 24 каналу, як ставиться до петиції Ігоря Кондратюка й чому російська музика така популярна серед українців.
Відома українська співачка Оксана Муха висловилась про неоднозначну ситуацію на українських музичних сервісах. Адже щоразу більше російських артистів стає на перші місця у рейтингах.
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Оксана Муха про російську музику
Виконавиця для журналістів 24 каналу поділилась, що українцям потрібен час для того, щоб побудувати справжню державу з самодостатніми особистостями. На її думку, саме це – проблема популярності російської музики в Україні.
Українці – зболена нація, яка не вірить в себе, свої сили, не є самодостатньою. Люди не поважають один одного, постійно біжимо кудись за "стадним інстинктом". Нам потрібно вичекати, коли прийде нова кров і побудує ту Україну, про яку ми зараз мріємо, але так і не змогли зробити,
– поділилась артистка.
Оксана Муха / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал
Про Ігоря Кондратюка та петицію
Оксана Муха також зізналась, що підтримує Ігоря Кондратюка, й назвала його "розумним чоловіком". Зірка виступає лише за обмеження в'їзду для російських виконавців.
Я за те, щоб на українській землі підтримували своє. Особливо в той час, коли ворог наступає і його зі всіх боків треба відгородити від себе. Мовиться не лише про видимого ворога зі зброєю в руках, а й інформаційного, візуального, музичного,
– вважає співачка.
"Необхідно максимально звільнити себе від сусіда, який все життя нав'язує, вимагає все неправильне. Я не з тих людей, які мають ненависть до інших. Але якщо російська нація допустила те, що зараз відбувається на Донбасі, то щось з нею не так. Звичайно, є й хороші люди, але їх меншість", – додала вона.
Оксана Муха зауважила, що хоч росіяни мають багато грошей та можливостей, вони однаково є бідною нацією.
Чомусь Україна не нападає, не забирає чуже. Ми б цього собі ніколи не дозволили, бо живемо з Богом. А там цього немає, все побудовано на кістках. Це надзвичайно бідна нація. У росіян є гроші, але немає найважливішого – душі, – наголосила знаменитість.
Інтерв'ю Оксани Мухи для 24 каналу: дивіться відео онлайн
Що відомо про петицію Ігоря Кондратюка
- Продюсер Ігор Кондратюк відкрито різко виступає проти українських артистів, що працюють в Росії (Софія Ротару), так і проти російських, що приїжджають до України.
- Щоб боротися з російськими гастролерами, він створив петицію з проханням заборонити їх в Україні. У документі йдеться про тих зірок, які підтримують окупацію Криму і Донбасу, військові дії Росії проти України, а також про тих, хто не висловлюється щодо російської агресії, бо так вони лише погоджуються з незаконними діями.
- Якщо ініціативу ухвалять, в'їхати на територію України зможуть лише ті російські виконавці, які публічно виступають проти окупації та війни на Донбасі.
- 11 жовтня петиція Ігоря Кондратюка набрала 25 тисяч голосів. 27 жовтня Володимир Зеленський розглянув її та зауважив, що закон вже регулює допуск російських музикантів до України. Однак президент доручив проаналізувати його детальніше та посилити відповідальність за порушення.