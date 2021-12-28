Відома українська співачка Оксана Муха висловилась про неоднозначну ситуацію на українських музичних сервісах. Адже щоразу більше російських артистів стає на перші місця у рейтингах.

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Оксана Муха про російську музику

Виконавиця для журналістів 24 каналу поділилась, що українцям потрібен час для того, щоб побудувати справжню державу з самодостатніми особистостями. На її думку, саме це – проблема популярності російської музики в Україні.

Українці – зболена нація, яка не вірить в себе, свої сили, не є самодостатньою. Люди не поважають один одного, постійно біжимо кудись за "стадним інстинктом". Нам потрібно вичекати, коли прийде нова кров і побудує ту Україну, про яку ми зараз мріємо, але так і не змогли зробити,

– поділилась артистка.



Оксана Муха / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Про Ігоря Кондратюка та петицію

Оксана Муха також зізналась, що підтримує Ігоря Кондратюка, й назвала його "розумним чоловіком". Зірка виступає лише за обмеження в'їзду для російських виконавців.

Я за те, щоб на українській землі підтримували своє. Особливо в той час, коли ворог наступає і його зі всіх боків треба відгородити від себе. Мовиться не лише про видимого ворога зі зброєю в руках, а й інформаційного, візуального, музичного,

– вважає співачка.

"Необхідно максимально звільнити себе від сусіда, який все життя нав'язує, вимагає все неправильне. Я не з тих людей, які мають ненависть до інших. Але якщо російська нація допустила те, що зараз відбувається на Донбасі, то щось з нею не так. Звичайно, є й хороші люди, але їх меншість", – додала вона.

Оксана Муха зауважила, що хоч росіяни мають багато грошей та можливостей, вони однаково є бідною нацією.

Чомусь Україна не нападає, не забирає чуже. Ми б цього собі ніколи не дозволили, бо живемо з Богом. А там цього немає, все побудовано на кістках. Це надзвичайно бідна нація. У росіян є гроші, але немає найважливішого – душі, – наголосила знаменитість.

Інтерв'ю Оксани Мухи для 24 каналу: дивіться відео онлайн

Що відомо про петицію Ігоря Кондратюка