Табу в сексі: відверті зізнання Слави Камінської
Українська співачка, ексучасниця дуету "НеАнгели" Слава Камінська відверто розповіла про свої табу в сексі. Зірка зізналася, що ніколи не мала досвіду сексу втрьох.
Джерело:29 питань від Люкс FM
Знаменитість поспілкувалася зі Славою Дьоміним та відповіла на 29 його запитань. Зокрема, розмова стосувалася відвертих тем і Камінська розповіла про свої сексуальні вподобання.
Читайте також Слава Камінська розповіла про останню сварку з ексчоловіком
Слава Камінська про табу в сексі
Артистка поділилася, що останнім часом стала розкутішою в інтимних стосунках. Та попри це залишаються заборони в сексі, які вона не хоче втілювати в житті.
Слава зазначила, що для кожної людини є власна міра розбещеності. Сама ж виконавиця зізналася, що ніколи не мала досвіду з БДСМ та сексу втрьох.
Ні, БДСМ – це не для мене. Так само, як і секс утрьох. Я ніколи не пробувала це. Можливо, ще не доросла до такого,
– зізналася Камінська.
Інтерв'ю Слави Камінської: дивіться відео онлайн
Еротичні зізнання українських зірок:
- Ірина Білик розповіла, чи практикує з чоловіком секс телефоном;
- Анна Різатдінова проти сексу на одну ніч;
- Володимир Дантес розповів про свій перший інтим.
Поділитися новиною