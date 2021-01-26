Олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова після розставання з одіозним олігархом Олександром Онищенком не розсекречує деталі особистого життя. Однак гімнастка зізнається, що короткі романи та секс на одну ніч – не про неї.

Джерело: "Без Грима с Анной Буткевич"

Учасниця та володарка срібла проєкту "Танці з зірками" відверто розповіла, що на близькість наважується лише з тими, кого по-справжньому любить.

Цікаво Анна Різатдінова зізналась, чи перебуває в стосунках з Сергієм Мельником

Анна Різатдінова про секс на одну ніч

Зірка не приховує, що після гучного розставання з Олександром Онищенком, від якого вона народила сина Романа, їй було складно довіряти чоловікам. Зараз чемпіонка відкрита до нових стосунків, однак швидкоплинні романи її не цікавлять. Вона не зустрічається з залицяльниками заради сексу.

Ось це поняття "для здоров'я" – узагалі не моє. Краще на шкоду здоров'ю, але почекати і знайти того самого. Мені мало спалаху, хімії, пристрасті. Мені потрібна шалена любов, тільки тоді я можу зійтися з людиною. Без цього – взагалі ні,

– поділилась гімнастка.

Анна Різатдінова зізналась, що після всіх "набитих шишок" їй мало пристрасті та хімії в стосунках. Знаменитість хоче бачити поряд люблячого та сміливого чоловіка, який огортатиме її теплом, турботою та підтримкою.

"Я одна дитина в родині, мене всі плекали, любили. Я виросла егоїсткою і хочу такого ж ставлення до себе в сім'ї. Я розумію, що мене, як квітку, треба поливати", – висловилась красуня.



Анна Різатдінова / Фото Instagram / @anna_rizatdinova