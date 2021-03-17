Одна з найпопулярніших пар Голлівуду Кеті Перрі та Орландо Блум довго відкладали ідею одруження. Спочатку причиною був коронавірус, а потім народження їхньої доньки. Однак, нещодавні фото Кеті спровокували плітки, що зірки таки одружились.

Весілля знаменитостей мало відбутись ще минулого року, у Японії, і всі прихильники пари чекали його з великим нетерпінням. Проте, пандемія вирішила внести свої корективи у плани закоханих Кеті й Орландо.

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Відомо, що зараз зірки відпочивають на Гаваях, і саме там папараці "вловили" Кеті із мінімалістичною золотою обручкою на безіменному пальці. Ймовірно, весільна церемонія пари відбулась таємно, лише у колі найближчих друзів та родичів.



Кеті Перрі з обручкою на пальці / The Page Six

Що відомо про стосунки Кеті Перрі та Орландо Блума