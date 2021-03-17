Кеті Перрі та Орландо Блум одружились, – ЗМІ
Одна з найпопулярніших пар Голлівуду Кеті Перрі та Орландо Блум довго відкладали ідею одруження. Спочатку причиною був коронавірус, а потім народження їхньої доньки. Однак, нещодавні фото Кеті спровокували плітки, що зірки таки одружились.
Джерело:The Page Six
Весілля знаменитостей мало відбутись ще минулого року, у Японії, і всі прихильники пари чекали його з великим нетерпінням. Проте, пандемія вирішила внести свої корективи у плани закоханих Кеті й Орландо.
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Відомо, що зараз зірки відпочивають на Гаваях, і саме там папараці "вловили" Кеті із мінімалістичною золотою обручкою на безіменному пальці. Ймовірно, весільна церемонія пари відбулась таємно, лише у колі найближчих друзів та родичів.
Кеті Перрі з обручкою на пальці / The Page Six
Що відомо про стосунки Кеті Перрі та Орландо Блума
- Пара познайомилась у 2016 році й згодом на деякий час розійшлась. Однак, закохані зрозуміли, що не можуть жити одне без одного й відновили стосунки.
- У 2018 році Орландо запропонував співачці руку та серце й вони заручились.
- Пара довгий час не могла влаштувати весілля й переносила дату церемонії. Спочатку закохані не хотіли піддавати небезпеці своїх близьких у період розпалу коронавірусної інфекції, а потім Кеті та Орландо взнали, що стануть батьками. Так на світ з'явилась їхня донька – Дейзі Дав Блум.
- Відомо, що для Перрі, і Блума цей шлюб не був першим. У 2010 році співачка вийшла заміж за музиканта Рассела Бренда, але у 2012 році розлучилась із ним. Натомість Орландо Блум був одружений на відомій моделі – Міранді Кер, з якою має 10-річного сина.
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