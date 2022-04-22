Не знаю, що робити, – Фоззі з ТНМК поскаржився, що його рідні не хочуть їхати з Харкова

Гурт ТНМК заснували в Харкові. Його учасники давно переїхали до Києва, але рідні реперів залишилися там. Так, Фоззі поскаржився, що його мама й теща досі під обстрілами, виїжджати з міста вони не хочуть.

Харків з першого дня війни перебуває під обстрілами. Північна Салтівка, ХТЗ та інші райони перетворюються на руїни, однак рідні Фоззі тікати не поспішають. Вони живуть під вибухами й відмовляються від евакуації.

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Фоззі про маму й тещу в Харкові

Мама в Харкові, теща в Харкові. Але вони не хочуть їхати з Харкова. Не знаю, що з цим робити. Не хочуть. Тому треба поважати вибір тих, кого питаєш,

– зізнався Фоззі.

Він додав, що сім'ї музикантів з гурту "Танок на майдані Конго" теж досі в Харкові. Мама бас-гітариста Кості взагалі живе на Північній Салтівці, де "все рознесено".

у Харкові війна застала й музиканта. Першого ж дня, 24 лютого, він з дружиною та дітьми виїхав у Дніпро , а звідки зіркова сім'я переїхала в Німеччину

До слова, два тижні тому, 6 квітня, Фоззі виповнилося 49 років. Як з'ясувалося, день народження він не святкував, бо "родини немає поруч".

"Є такий пристрій, який здатний викачувати повітря і рідину, щоб запакувати продукти, і вони не псувалися. От так і всі наші свята, дні народження ми поки запакуємо, і коли вже всі зустрінемося, дістанемо разом багато свят і будемо наздоганяти", – висловився співак.

Головне, коли закінчиться війна, щоб у нас було відчуття полегшення, відчуття, що ми не програли,

– підсумовує Фоззі.