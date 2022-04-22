Харьков с первого дня войны находится под обстрелами. Северная Салтовка, ХТЗ и другие районы превращаются в руины, однако родные Фоззи бежать не спешат. Они живут под взрывами и отказываются от эвакуации.
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Фоззи о маме и теще в Харькове
Мама в Харькове, теща в Харькове. Но они не хотят уезжать из Харькова. Не знаю, что с этим делать. Не хотят. Поэтому нужно уважать выбор тех, кого спрашиваешь,
– признался Фоззи.
Он добавил, что семьи музыкантов из группы "Танок на майдані Конго" тоже до сих пор в Харькове. Мама бас-гитариста Кости вообще живет на Северной Салтовке, где "все разнесено".
"Есть такое устройство, которое способно выкачивать воздух и жидкость, чтобы упаковать продукты, и они не портились. Вот так и все наши праздники, дни рождения мы пока упаковываем, и когда уже все встретимся, достаним вместе много праздников и будем догонять", – высказался певец.
Главное, когда закончится война, чтобы у нас было чувство облегчения, ощущение, что мы не проиграли,
– подытоживает Фоззи.