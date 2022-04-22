Харьков с первого дня войны находится под обстрелами. Северная Салтовка, ХТЗ и другие районы превращаются в руины, однако родные Фоззи бежать не спешат. Они живут под взрывами и отказываются от эвакуации.

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Фоззи о маме и теще в Харькове

Мама в Харькове, теща в Харькове. Но они не хотят уезжать из Харькова. Не знаю, что с этим делать. Не хотят. Поэтому нужно уважать выбор тех, кого спрашиваешь,

– признался Фоззи.

Он добавил, что семьи музыкантов из группы "Танок на майдані Конго" тоже до сих пор в Харькове. Мама бас-гитариста Кости вообще живет на Северной Салтовке, где "все разнесено".

Напомним, в Харькове война застала и музыканта Сергея Бабкина. В первый же день, 24 февраля, он с женой и детьми уехал в Днепр, а откуда звездная семья переехала в Германию. Кстати, две недели назад, 6 апреля, Фоззи исполнилось 49 лет. Как выяснилось, день рождения он не праздновал, потому что "семьи нет рядом".

"Есть такое устройство, которое способно выкачивать воздух и жидкость, чтобы упаковать продукты, и они не портились. Вот так и все наши праздники, дни рождения мы пока упаковываем, и когда уже все встретимся, достаним вместе много праздников и будем догонять", – высказался певец.

Главное, когда закончится война, чтобы у нас было чувство облегчения, ощущение, что мы не проиграли,

– подытоживает Фоззи.