Харків з першого дня війни перебуває під обстрілами. Північна Салтівка, ХТЗ та інші райони перетворюються на руїни, однак рідні Фоззі тікати не поспішають. Вони живуть під вибухами й відмовляються від евакуації.
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Фоззі про маму й тещу в Харкові
Мама в Харкові, теща в Харкові. Але вони не хочуть їхати з Харкова. Не знаю, що з цим робити. Не хочуть. Тому треба поважати вибір тих, кого питаєш,
– зізнався Фоззі.
Він додав, що сім'ї музикантів з гурту "Танок на майдані Конго" теж досі в Харкові. Мама бас-гітариста Кості взагалі живе на Північній Салтівці, де "все рознесено".
"Є такий пристрій, який здатний викачувати повітря і рідину, щоб запакувати продукти, і вони не псувалися. От так і всі наші свята, дні народження ми поки запакуємо, і коли вже всі зустрінемося, дістанемо разом багато свят і будемо наздоганяти", – висловився співак.
Головне, коли закінчиться війна, щоб у нас було відчуття полегшення, відчуття, що ми не програли,
– підсумовує Фоззі.