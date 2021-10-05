Не тільки присвята королеві: що означає ім'я новонародженої доньки принцеси Беатріс

Онука Єлизавети II нещодавно розсекретила ім'я дитини. Принцеса Беатріс назвала доньку Сієнною Елізабет. Стало відомо, що ім'я означає не тільки присвяту королеві, але й матері Беатріс, Сарі Йоркській.

Онука королеви Єлизавети II принцеса Беатріс та італійський граф Едоардо Мапеллі Моцці оголосили ім'я новонародженої доньки через 13 днів після пологів. Ім'я Сієнна Елізабет сподобалося шанувальникам королівського подружжя.

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Що означає ім'я доньки Беатріс

Усі зрозуміли, що ім'ям донечки принцеса Беатріс хотіла віддати честь бабусі, Єлизаветі II. Однак на цьому не закінчилась історія імені.

Вони шукали італійське ім'я, яке починалося б з літери S (на честь Сари, герцогині Йоркської), а також відображало рудий колір волосся, як герцогині, так і кольору волосся самої Беатріс, рудий колір також є й у новонародженої дівчинки,

– розповіли друзі пари.



Принцеса Беатріс оголосила ім'я доньки / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Тоді як принцеса Беатріс назвала донечку на честь королеви, її сестра принцеса Євгенія віддала честь принцові Філіпу. Друге ім'я її з Джеком Бруксбенком сина Августа – Філіп.

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