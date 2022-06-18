Не сц*ть у штани, – Харчишин з "Другої ріки" жорстко звернувся до організаторів Євробачення-2023

18 червня 2022 , 15:54
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У фронтмена "Другої ріки" ми запитали, що він думає про перенесення Євробачення-2023 до Великої Британії. Позиція Валерія Харчишина щодо цього чітка й жорстка – будь-що повернути конкурс в Україну.

48-річний Валерій Харчишин був одним з небагатьох артистів, які не сумнівалися в тому, що Євробачення-2023 вдасться організувати в Україні. Навіть після відмови Європейської мовної спілки він вважає, що це реально. Лідер "Другої ріки" просить ту отямитися, бо в пісенного конкурсу є всі шанси стати Americanоvision, передає 24 канал. 

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Валерій Харчишин пригрозив EBU

"Замість того, щоб сц*ти в штани, шукаючи нове місце проведення Євробачення, я б порадив Європейській мовній спілці не толерувати москальську культуру, сприяючи її поширенню через мовників у Європі. Бо раптом може так статися, що пісенному конкурсу доведеться змінювати назву на Americanоvision та шукати притулку у Сполучених Штатах, а не у Сполученому королівстві", – різко заявив нам Валерій Харчишин. 

Членів Європейської мовної спілки він назвав "стурбованими грамотєями", які ризикують повторити долю міжнародного товариства авторів і композиторів CISAC. Те "топило" за "неможливість позбавлення Російського автарського общєства членства у світовому товаристві". Виключити Росію з CISAC Харчишин просив ще в березні. 

Іншими словами. Або ми разом здолаємо зло й проведемо конкурс, або нехай йдуть слідом за русскім воєнним кораблем зі своїм Євробаченням,
– емоційно підсумував музикант. 

Нагадаємо! Лише нещодавно в інтерв'ю 24 каналу Валерій Харчишин казав: "Євробачення точно відбудеться в Україні. Я б хотів, щоб воно відбулося у звільненій Ялті. Кажуть, що в Маріуполі недоречно, бо це як на цвинтарі. Але, думаю, що всі люди, які там загинули, хотіли б, щоб Україна усміхалася, жила. Бо заради чого тоді вони поклали своє життя?"

Як до рішення EBU ставляться в Україні 

  • Лідер Kalush Олег Псюк: "Наша команда дуже розчарована рішенням EBU. Маємо велику надію, що це можливо якось змінити. Ми дуже хочемо провести це Євробачення в Україні, наші ЗСУ зроблять усе можливе, щоб це було безпечно для всіх. Тому просимо EBU й усіх, хто приймає рішення, дати нам трошки часу. Ми вам докажемо, що все буде так, як має бути". 
  • продюсер Ігор Кондратюк: "EBU прийняла єдино можливе логічне рішення. Бо під час війни й ракетних обстрілів Росією усіх регіонів України немає гарантії безпеки як учасникам, так і гостям конкурсу. Навіть якщо його провести в Ужгороді";
  • міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко: "Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів… Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення Євробачення–2023 в Україні";
  • голова правління Суспільного Микола Чернотицький: "Ми розчаровані таким рішенням ЄМС. За цей місяць в Україні велика кількість людей кинула всі зусилля, щоб виконати умови для проведення Євробачення у нас... Ми звертаємося до партнерів щодо проведення подальших перемовин". 
Автор: Марина Джура