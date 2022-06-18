Не сц*ть у штани, – Харчишин з "Другої ріки" жорстко звернувся до організаторів Євробачення-2023

У фронтмена "Другої ріки" ми запитали, що він думає про перенесення Євробачення-2023 до Великої Британії. Позиція Валерія Харчишина щодо цього чітка й жорстка – будь-що повернути конкурс в Україну.

48-річний Валерій Харчишин був одним з небагатьох артистів, які не сумнівалися в тому, що Євробачення-2023 вдасться організувати в Україні. Навіть після відмови Європейської мовної спілки він вважає, що це реально. Лідер "Другої ріки" просить ту отямитися, бо в пісенного конкурсу є всі шанси стати Americanоvision, передає 24 канал.

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Валерій Харчишин пригрозив EBU

"Замість того, щоб сц*ти в штани, шукаючи нове місце проведення Євробачення, я б порадив Європейській мовній спілці не толерувати москальську культуру, сприяючи її поширенню через мовників у Європі. Бо раптом може так статися, що пісенному конкурсу доведеться змінювати назву на Americanоvision та шукати притулку у Сполучених Штатах, а не у Сполученому королівстві", – різко заявив нам Валерій Харчишин.

Членів Європейської мовної спілки він назвав "стурбованими грамотєями", які ризикують повторити долю міжнародного товариства авторів і композиторів CISAC. Те "топило" за "неможливість позбавлення Російського автарського общєства членства у світовому товаристві". Виключити Росію з CISAC Харчишин просив ще в березні.

Іншими словами. Або ми разом здолаємо зло й проведемо конкурс, або нехай йдуть слідом за русскім воєнним кораблем зі своїм Євробаченням,

– емоційно підсумував музикант.

Як до рішення EBU ставляться в Україні

Лідер Kalush Олег Псюк : "Наша команда дуже розчарована рішенням EBU. Маємо велику надію, що це можливо якось змінити. Ми дуже хочемо провести це Євробачення в Україні, наші ЗСУ зроблять усе можливе, щоб це було безпечно для всіх. Тому просимо EBU й усіх, хто приймає рішення, дати нам трошки часу. Ми вам докажемо, що все буде так, як має бути".

: "Наша команда дуже розчарована рішенням EBU. Маємо велику надію, що це можливо якось змінити. Ми дуже хочемо провести це Євробачення в Україні, наші ЗСУ зроблять усе можливе, щоб це було безпечно для всіх. Тому просимо EBU й усіх, хто приймає рішення, дати нам трошки часу. Ми вам докажемо, що все буде так, як має бути". продюсер Ігор Кондратюк : "EBU прийняла єдино можливе логічне рішення. Бо під час війни й ракетних обстрілів Росією усіх регіонів України немає гарантії безпеки як учасникам, так і гостям конкурсу. Навіть якщо його провести в Ужгороді";

: "EBU прийняла єдино можливе логічне рішення. Бо під час війни й ракетних обстрілів Росією усіх регіонів України немає гарантії безпеки як учасникам, так і гостям конкурсу. Навіть якщо його провести в Ужгороді"; міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко : "Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів… Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення Євробачення–2023 в Україні";

: "Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів… Тому ми вимагаємо додаткових перемовин щодо проведення Євробачення–2023 в Україні"; голова правління Суспільного Микола Чернотицький: "Ми розчаровані таким рішенням ЄМС. За цей місяць в Україні велика кількість людей кинула всі зусилля, щоб виконати умови для проведення Євробачення у нас... Ми звертаємося до партнерів щодо проведення подальших перемовин".