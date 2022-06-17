ЄМС 17 червня відмовила Україні у проведення конкурсу. Це сталося після аналізу безпекової ситуації станом на червень 2022 року. Розпочали перемовини з BBC щодо проведення Євробачення-2023 у Великій Британії.

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Заява Суспільного щодо рішення про Євробачення-2023 в Україні

Ми розчаровані таким рішенням ЄМС. За цей місяць в Україні велика кількість людей кинула всі зусилля, щоб виконати умови для проведення Євробачення у нас. Безпека, звичайно, понад усе. Команда Суспільного, державної й місцевої влади провела ґрунтовну роботу і запропонувала різні варіанти. Дуже шкода бачити таку безапеляційну заяву, тому ми звертаємося до партнерів щодо проведення подальших перемовин,

– наголосив голова правління Суспільного Микола Чернотицький.

14 червня відбулася Офіційна стартова зустріч організаторів від України з Наглядовою радою, партнерами Міжнародного пісенного конкурсу та основною командою ЄМС. Там представники конкурсу та ЄМС розглянули презентацію гарантій і заходів підготовки, зокрема опитувальника з безпеки, потенційних локацій для проведення конкурсу, що були підготовлені командою Суспільного Мовлення спільно з урядом України.

Суспільне розуміє важливість безпекового питання, тому всі заходи, пов'язані з ним, мали бути підготовлені та реалізовані у співпраці з органами державної влади. Для цього Суспільне провело консультації з представниками різних органів.

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Робоча група Суспільного разом з органами державної й місцевої влади запропонувала кілька варіантів проведення події в трьох різних регіонах України:

у Львові;

на Закарпатті (на кордоні з Угорщиною і Словаччиною;

у Києві.

На Євробаченні-2022 переміг гурт Kalush Orchestra, тому Україна цілком заслужено отримала право на проведення конкурсу наступного року. Директор колективу не згідний з рішенням ЄМС та наголосив, що "ми вигравали не заради кубка, а заради миру для проведення". Тому краще б країни-учасниці допомогти Україні перемогти Росію, а не шукати легких способів для перенесення конкурсу.