За результатами глядацького та суддівського голосування Barleben (Олександр Барлебен – справжнє ім'я) посів п'яте місце у фіналі Національного відбору Євробачення-2022. Проте його виступ з піснею Hear My Words зворушив усю країну й змусив суддів аплодувати стоячи.

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Чи не найбільше Олександр розчулив Тіну Кароль, яка ледь стримала сльози. Тож 24 канал поцікавився у фіналіста, які в нього стосунки з попдівою і чи не ображений він на неї після "Голосу країни 11".

Barleben про стосунки з Тіною Кароль

На Нацвідборі Євробачення-2022 Barleben вразив Тіну Кароль "чесністю, єдністю душі, музики, голосу та внутрішнім меседжем", однак всього цього вона не відчула на "сліпих прослуховуваннях" на "Голосі країни" 2021 року. Тоді до вокаліста не розвернувся жоден з тренерів, але зараз він не ображається ані на Тіну, ані на інших суддів. На його думку, та поразка надихнула його на нові злети.

Не розвернулась і не розвернулась, це шлях артиста. Ми проходимо певні випробування, якщо для тебе дійсно важлива сцена, ти будеш робити наступний крок. Так відбулось і в мене, тепер я фіналіст Національного відбору,

– заяви артист 24 каналу.

Разом з тим Barleben у захваті, що артистка такої величини "підтягує молодих виконавців", зокрема проєктом "Молода кров". Тож співак жартує, що тепер "бігає по каналах за Тіною Кароль", аби вона помітила і його.

Олександр Барлебен на "Голосі країни-11" – I’ll never love again: дивіться відео онлайн

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Barleben про пісню для Євробачення-2022

"Я вважаю, що пісня для Євробачення має резонувати людським серця. Євробачення – це завжди про серйозний меседж. Меседж може бути різний: сьогодні зрезонує лірична балада, завтра – рокова пісня, після цього – хеві-метал. Тому формат Євробачення – це те, що "заходить" людям", – поділився Barleben.

Зауважимо, конкурсна пісня Barleben Hear My Words про любов, яка рятує у часи страху та напруження. Ймовірно, це його відповідь на загрозу російського вторгнення в Україну.

Barleben – Hear My Words: відео з Нацвідбору Євробачення-2022