До теми "Слабувато після Go_A": Alina Pash презентувала пісню на Нацвідбір Євробачення 2022
Barleben представив пісню на Національний відбір Євробачення-2022
Як ветеран АТО та колишній капітан СБУ, що пройшов війну, Barleben заспівав про любов, яка рятує у часи страху та напруження. Ймовірно, Hear My Words – його відповідь на загрозу російського вторгнення в Україну.
Hear My Words – це меседж, що має бути почутим саме зараз. Він про те, що в часи страху та ненависті, агресії та напруження, нам необхідно згадати про любов, і, хоч на деякий час, наповнити нею своє серце,
– заявляв Barleben раніше.
Реакція мережі на конкурсну пісню Barleben
У мережі більшість єврофанів гарно сприйняли пісню, з якою Barleben буде підкорювати фінал Нацвідбору Євробачення-2022. Hear My Words захопила їх чуттєвим мотивом і здалась схожою на трек Салвадора Собрала Amar pelos dois, з якою він переміг на Євробаченні-2017. Однак знайшлись і ті, яким не вистачило драйву:
- "Ніжно, романтично, дуже чуттєва пісня. Бажаю гарно виступити у фіналі";
- "Дуже тонка композиція і прекрасний голос! Мені сподобалось";
- "Місцями нагадує переможця Євробачення-2017 Салвадора Собрала";
- "Схоже на Португалію 2017 року";
- "Дуже приємна та красива пісня, що нагадує саундтрек до фільму. Щоб там не говорили у коментарях, абсолютно заслужено у фіналі";
- "Немає вау-ефекту, посередні враження";
- "Взагалі не фанат соулу, тому пісня особисто мені не зайшла. Хочеться чогось веселого, драйвового";
- "Це скучно, до кінця не дослухала";
- "Шалено нудна пісня. Нічого проти співака не маю, мабуть, що голос є, але це взагалі не для Євро".
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Як Barleben потрапив на Нацвідбір Євробачення 2022 замість LAUD
- Того ж дня, як Суспільний мовник оголосив список фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2022, 24 січня, спалахнув перший скандал. LAUD подав на конкурс пісню Head Under Water, яку записав у липні 2018 року.
- Так, LAUD дискваліфікували з Нацвідбору Євробачення-2022 через порушення правил, адже заявлений трек не повинен оприлюднюватися до 1 вересня 2021 року.
- З "лави запасних" організатори обрали ветерана АТО Barleben, бо він нібито теж "отримав високі оцінки серед оргкомітету".