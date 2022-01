Шлях LAUD (справжнє ім'я – Владислав Каращук) на Національному відборі Євробачення-2022 завершився передчасно. Він вибув через порушення умов конкурсу – пісня Head Under Water, яку він заявив, "гуляла" мережею з липня 2018 року. Сам співак її не оприлюднював, це зробив сонграйтер, який написав хіт.

Відтак LAUD замінили на артиста Barleben, який теж отримав високі оцінки оргкомітету Нацвідбору Євробачення. Свої сили він спробує з піснею Hear My Words, офіційний реліз якої ще не відбувся. Співак вже відреагував на свій вихід у фінал.

Друзі, це дійсно так. Ми у фіналі Національного відбору на Євробачення-2022,

– зрадів Barleben.

Barleben фіналіст Нацвідбору Євробачення-2022 / Фото з інстаграму співака

Barleben – фіналіст Нацвідбору Євробачення-2022

Справжнє ім'я артиста – Олександр Барлебен, однак на Нацвідбір він прийшов під псевдонімом Barleben. Йому 30 років. Родом він з міста Новоград-Волинський, що на Житомирщині.

Чоловік був капітаном СБУ, коли Росія розгорнула війну на Сході України. У 2015-2016 роках він допомагав журналістам діставатися на позиції наших військових і побував на межі. Олександр бачив увесь Донбас і був в епіцентрі моторошних обстрілів.

Олександр Барлебен на Сході / Фото з інстаграму співака

У грудні 2020 року він представив соціальний проєкт Stop the war – "Зупинити війну". Це англомовний сингл та відеоряд про руйнівні наслідки війн у сучасному світі. Спільно з сонграйтеркою Христиною Хром'як та музичним продюсером Філіпом Коляденком Олександр хотів привернути увагу до війни на Донбасі.

Олександр професійно займається вокалом лише три роки, співає у жанрі soul. Він був учасником 11 сезону "Голосу країни". На "сліпих прослуховуваннях" заспівав хіт Леді Гаги I'll Never Love Again, але не розвернув крісло жодного з тренерів.

У Barleben принципова позиція – не співати російською мовою, тож він випускає лише україномовні та англомовні сингли. Наразі в його арсеналі близько семи пісень. Композицію на Євробачення-2022 Hear My Words артист поки не презентував.

Цікаво, що Barleben тісно співпрацює з продюсером Філіпом Коляденком і композиторкою Христиною Хром'як.

