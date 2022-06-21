Не можу уявити, що когось вбиваю, – Монатік розповів, чому не пішов служити в ЗСУ
Джерело:"Люкс ФМ"
Співак Монатік ще до 24 лютого поїхав за кордон і наразі не повертався в Україну. Він хотів йти воювати, однак дружина наполягала, щоб був поруч з нею та дітьми.
Про це Монатік розповів під час розмови з ведучим Славою Дьоміним.
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Чому Монатік не служить в ЗСУ
Чимало колег артиста відправили дружин і дітей за кордон, а самі взяли зброю в руки та стали на захист держави. Монатік чотири місяці війни провів за кордоном. Там він виступав на благодійних концертах, був разом з сім'єю.
Я багато дискутував з дружиною, бо ми завжди обговорюємо всі питання. Я казав: "Як це? Усі зараз воюють. Я мушу їхати". Але поруч були діти. І вона казала: "А сім'я? А як нам бути? Як ти нас під час війни залишиш? Що нам робити?",
– поділився співак.
Сім'я завжди означала для Монатіка дуже багато, він прагнув, щоб рідні були спокійні: "Хотів, щоб їм було добре. Сам ламався на частини".
Монатік телефонував знайомим, які пішли на фронт. Оскільки в артиста взагалі немає досвіду у військовій справі, то у відповідь чув: "Дімо, тебе тут ще не вистачає з твоїм військовим досвідом".
Я не можу уявити, що когось убиваю. Я готовий виходити на артфронт,
– сказав Монатік.
Інтерв'ю Монатіка: дивіться відео онлайн
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