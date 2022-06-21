Об этом Монатик рассказал во время разговора с ведущим Славой Деминым.

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Почему Монатик не служит в ВСУ

Многие коллеги артиста отправили жен и детей за границу, а сами взяли оружие в руки и стали на защиту государства. Монатик четыре месяца войны провел за границей. Там он выступал на благотворительных концертах, был вместе с семьей.

Я много дискутировал с женой, потому что мы всегда обсуждаем все вопросы. Я говорил: "Как это? Все сейчас воюют. Я должен ехать". Но рядом были дети. И она говорила: "А семья? А как нам быть? Как ты нас во время войны оставишь? Что нам делать?",

– поделился певец.

Семья всегда означала для Монатика очень многое, он стремился, чтобы родные были спокойны: "Хотел, чтобы им было хорошо. Сам ломался на части".

Монатик звонил по телефону знакомым, которые ушли на фронт. Поскольку у артиста вообще нет опыта по военному делу, то в ответ слышал: "Димо, тебя здесь еще не хватает с твоим военным опытом".

Я не могу вообразить, что кого-то убиваю. Я готов выходить на артфронт,

– сказал Монатик.

Интервью Монатика: смотрите видео онлайн

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