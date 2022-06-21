Об этом Монатик рассказал во время разговора с ведущим Славой Деминым.
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Почему Монатик не служит в ВСУ
Многие коллеги артиста отправили жен и детей за границу, а сами взяли оружие в руки и стали на защиту государства. Монатик четыре месяца войны провел за границей. Там он выступал на благотворительных концертах, был вместе с семьей.
Я много дискутировал с женой, потому что мы всегда обсуждаем все вопросы. Я говорил: "Как это? Все сейчас воюют. Я должен ехать". Но рядом были дети. И она говорила: "А семья? А как нам быть? Как ты нас во время войны оставишь? Что нам делать?",
– поделился певец.
Семья всегда означала для Монатика очень многое, он стремился, чтобы родные были спокойны: "Хотел, чтобы им было хорошо. Сам ломался на части".
Монатик звонил по телефону знакомым, которые ушли на фронт. Поскольку у артиста вообще нет опыта по военному делу, то в ответ слышал: "Димо, тебя здесь еще не хватает с твоим военным опытом".
Я не могу вообразить, что кого-то убиваю. Я готов выходить на артфронт,
– сказал Монатик.
Интервью Монатика: смотрите видео онлайн
Звездные папы в терробороне и ВСУ
- Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя с первого дня войны в составе терробороны. Сначала он эвакуировал раненых и погибших в Киевской области, а сейчас работает в Харьковской области. Жена и трое детей певца уехали в США.
- Ведущий и ресторатор Даниэль Салем, имея дочь и жену, тоже присоединился к терробороне. Недавно он получил легкую контузию и не слышит левое ухо.
- Режиссер Олег Сенцов является многодетным папой – воспитывает троих детей. Он участвует в боевых действиях в Луганской области и отметил, что война в 2022 году более динамичная и жестокая, чем была в период ООС.