Не могла визначитися з розміром, – Анна Трінчер збільшила груди

Українська співачка Анна Трінчер збільшила груди. Дівчина наважилася на таку операцію у 20-річному віці. Анна наголошує, що здійснилася її велика мрія, однак результат операції наразі не показує.

Анна Трінчер дуже хотіла цієї операції та водночас дуже боялася її. Перед тим, як зайти в операційну, дівчині хотілося втекти, однак назад дороги вже не було. Після пластичної операції артистка поступово почала розповідати шанувальникам, як все відбувалося.

Раніше ми писали Зникну з інстаграму, – Анна Трінчер готується до операції зі збільшення грудей

Анна Трінчер збільшила груди

У клініці Анну підтримував її наречений – Олександр Волошин. До слова, блогера нещодавно також прооперували й кохана постійно була поруч з ним у лікарні. Хлопець переніс операцію на нозі.

Перед збільшенням грудей Трінчер ніяк не могла визначитися, який розмір вона хоче: "Я не могла визначитися з розміром. Всі імпланти здавалися мені занадто великими, але зараз я розумію, що помилялася". Перед операцією виконавиця пройшла всі потрібні обстеження й лише після отримання всіх результатів лягла під ніж хірурга. Це сталося 13 січня. Зірка дуже хвилювалася, в голосі було багато негативних думок. Однак все вже позаду й зараз вона відновлюється.

Наразі сторінку в інстаграмі Трінчер закрила, тому її дописи та сторіз можуть бачити лише підписники.

Анна Трінчер в клініці / Скриншоти інстаграм-сторіз співачки

Пластичні операції стають все популярнішими серед українських жінок. Багато блогерок вдаються до хірургічного втручання, щоб вдосконалити свою зовнішність. Серед них: