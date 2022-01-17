Анна Трінчер дуже хотіла цієї операції та водночас дуже боялася її. Перед тим, як зайти в операційну, дівчині хотілося втекти, однак назад дороги вже не було. Після пластичної операції артистка поступово почала розповідати шанувальникам, як все відбувалося.
Раніше ми писали Зникну з інстаграму, – Анна Трінчер готується до операції зі збільшення грудей
Анна Трінчер збільшила груди
У клініці Анну підтримував її наречений – Олександр Волошин. До слова, блогера нещодавно також прооперували й кохана постійно була поруч з ним у лікарні. Хлопець переніс операцію на нозі.
Перед збільшенням грудей Трінчер ніяк не могла визначитися, який розмір вона хоче: "Я не могла визначитися з розміром. Всі імпланти здавалися мені занадто великими, але зараз я розумію, що помилялася". Перед операцією виконавиця пройшла всі потрібні обстеження й лише після отримання всіх результатів лягла під ніж хірурга. Це сталося 13 січня. Зірка дуже хвилювалася, в голосі було багато негативних думок. Однак все вже позаду й зараз вона відновлюється.
Наразі сторінку в інстаграмі Трінчер закрила, тому її дописи та сторіз можуть бачити лише підписники.
Анна Трінчер в клініці / Скриншоти інстаграм-сторіз співачки
Пластичні операції стають все популярнішими серед українських жінок. Багато блогерок вдаються до хірургічного втручання, щоб вдосконалити свою зовнішність. Серед них:
- блогерка Саша Пустовіт;
- учасниця "Холостяка-11" – блогерка Надін;
- блогерка Софія Стужук зробила декілька операцій на обличчі в Едгара Камінського, а перед ти збільшила груди в Туреччині;
- блогерку Дашу Квіткову також оперував Едгар Камінський, який зробив дівчині ринопластику.