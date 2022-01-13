Анна Трінчер наразі готується до дня, якого дуже чекає. Вона зазначила, що зовсім скоро здійсниться її маленька мрія.

Дивіться також Повний ігнор і відраза, – Анна Трінчер поскаржилась на медсестру з державної лікарні

Анна Трінчер збільшить груди

Артистка вже давно думала над цією операцією і нарешті наважилася. Днями їй збільшать груди в одній з приватних лікарень Києва. Перед важливим кроком знаменитість пройшла всі обстеження. Лікарі не виявили протипоказів до проведення хірургічного втручання. То ж з дня на день Трінчер покаже себе в новому вигляді.

Блогерка активно веде сторінку в інстаграмі, однак повідомила, що на декілька днів їй доведеться зникнути з соціальної мережі. Лише зазначила, що перед операцією вона багато думає. За лічені дні до неї Анна вкотре прийшла на консультацію до хірурга, оскільки досі не визначилася з розміром грудей, які хоче отримати в результаті.

Анна Трінчер готується до збільшення грудей / Фото з інстаграм-сторіз блогерки

Зазначимо, наречений Трінчер – скандальний блогер Олександр Волошин спершу був проти збільшення грудей, оскільки він хвилювався щодо грудного вигодовування дітей, які пара планує в майбутньому. Він разом із коханою був на консультації в хірурга, який пояснив, що збільшення грудей не впливає на можливість жінки вигодовувати дітей. Після цього Олександр підтримав обраницю. Коли вона приміряла декілька розмірів імплантів, зазначив, що йому дуже подобається, як виглядатиме результат.