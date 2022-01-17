Анна Тринчер очень хотела этой операции и в то же время очень боялась ее. Перед тем, как зайти в операционную, девушке хотелось убежать, однако назад дороги уже не было. После пластической операции артистка постепенно начала рассказывать поклонникам, как все происходило.

Ранее мы писали Исчезну из инстаграма, – Анна Тринчер готовится к операции по увеличению груди

Анна Тринчер увеличила грудь

В клинике Анну поддерживал ее жених – Александр Волошин. К слову, блогера недавно также прооперировали и любимая постоянно была рядом с ним в больнице. Парень перенес операцию на ноге.

Перед увеличением груди Тринчер никак не могла определиться, какой размер она хочет: "Я не могла определиться с размером. Все импланты казались мне слишком большими, но сейчас я понимаю, что ошибалась". Перед операцией исполнительница прошла все нужные обследования и только после получения всех результатов легла под нож хирурга. Это произошло 13 января. Звезда очень волновалась, в голосе было много негативных мыслей. Однако все уже позади и сейчас она восстанавливается.

Сейчас страницу в инстаграме Тринчер закрыла, поэтому ее сообщения и сторис могут видеть только подписчики.

Анна Тринчер в клинике / Скриншоты инстаграм-сторис певицы

Пластические операции становятся все популярнее среди украинских женщин. Многие блогеры прибегают к хирургическому вмешательству, чтобы усовершенствовать свою внешность. Среди них: