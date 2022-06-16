Не хочу потрапити у статистику, – Остапчук про палкі сварки з дружиною в час зіркових розлучень

Український телеведучий Володимир Остапчук поділився, що бувають моменти, коли він свариться зі своєю коханою Христиною. Але з 24 лютого вони почали по-іншому до цього ставитись і більше цінувати спільне життя.

Остапчук зізнається, що він та Христина – "справжня італійська парочка", але кожен з них однаково йде на зустріч після сварки.

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З 24 лютого у стосунках ми подорослішали. Деякі моменти закрили – не звертаємо на них увагу, тому що є більш важливі речі, ніж сварки. І не хочеться потрапити у статистику, яка є зараз у шоубізнесі. Тому що я вже збився з ліку, скільки пар розійшлось,

– каже Остапчук.

Ведучий Слава Дьомін пожартував, що саме Остапчук розпочав тенденцію серед розлучень, коли у 2019 році подав на розлучення з дружиною Оленою Войченко. "Я перепрошую, я винен в тому, що в 19 році розійшовся, а воно знайшло вас у 2022-му", – відповів жартома Остапчук.

Володимир також розповів, як зберегти стосунки у стресовий час:

"Знаходити в собі стоп. Тому що ти розумієш, що це така гра – в кого більше его. В якийсь момент потрібно просто піти з кімнати, охолонути, не спілкуватись якийсь час", – поділився чоловік.

Володимир Остапчук у шоу "Слава+": відео онлайн

Зіркові розлучення

Телеведучі зокрема згадали про те, які пари розлучились у час повномасштабної війни, а таких є кілька: