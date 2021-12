Після першого виступу на сцені Олена Усенко заявляла батькам, що більше ніколи не буде займатися музикою. Однак через три роки вона повернулась до мрії й тепер підкорюватиме Європу на Дитячому Євробаченні-2021 в Парижі. Викладачка вокалу Катерина Комар розповіла, яким був шлях дівчинки до успіху.

Як Олена Усенко почала займатися вокалом

У музичну школу Катерини Комар Олена Усенко прийшла в 10 років, наприкінці 2017-го. Спочатку викладачка не взяла її у свій клас, бо тоді займалась з дуже багатьма учнями. Так, дівчинка стала вчитися вокалу на групових заняттях.

Уже через пів року педагоги побачили перший результат і перевели Олену в кращий клас для доросліших дітей, а згодом вона почалася займатися індивідуально.

Перше, на що я звернула увагу, – це був її тембр. Бо класної ритміки в неї не було, інтонації не було, але тембр… Було дуже приємно її слухати,

– зізналась Катерина Комар.

Олена Усенко на репетиції / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Чому Олена Усенко перемогла на Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2021

Минулого року Олена Усенко вперше спробувала свої сили на Нацвідборі на Дитяче Євробачення-2020. Однак з англомовною піснею We never get free посіла друге місце, поступившись перемогою Саші Балабанову. Її викладачка вокалу коментує це так: "Я думаю, всьому свій час".

Як сама Олена Усенко, так і її викладачка Катерина Комар вважає, що зараз вона як ніколи раніше готова підкорювати Європу. За чотири роки дівчинка дуже виросла – як вокально, так і морально.

Тепер це зовсім інша Лєночка, це дві зовсім інші людини. Це особистість зі стержнем усередині, зі своєю думкою, з баченням себе. Це не дитина, це доросла професійна артистка. Вона одна з небагатьох моїх учнів, яка так рано знайшла себе,

– запевняє Катерина Комар.

"Вона одна з тих дітей, які йдуть семимильними кроками до своєї мети, мрії. Вона розвивається дуже швидко. Це дуже велика рідкість, коли в дитини є така мотивація, бажання і велика підтримка батьків. Саме тому такий результат", – додає викладачка з вокалу.

Катерина Комар – викладачка вокалу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

