После первого выступления на сцене Елена Усенко заявляла родителям, что больше никогда не будет заниматься музыкой. Однако через три года она вернулась к мечте и теперь будет покорять Европу на Детском Евровидении-2021 в Париже. Преподаватель вокала Екатерина Комар рассказала, каким был путь девочки к успеху.

Как Елена Усенко начала заниматься вокалом

В музыкальную школу Екатерины Комар Елена Усенко пришла в 10 лет, в конце 2017-го. Сначала преподавательница не взяла ее в свой класс, потому что тогда занималась с очень многими учениками. Так, девочка стала учиться вокалу на групповых занятиях.

Уже через пол года педагоги увидели первый результат и перевели Елену в лучший класс для более взрослых детей, а впоследствии она началась заниматься индивидуально.

Первое, на что я обратила внимание, – это был ее тембр. Потому что классной ритмики у нее не было, интонации не было, но тембр... Было очень приятно ее слушать,

– призналась Екатерина Комар.



Елена Усенко на репетиции / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Почему Елена Усенко победила на Нацотборе на Детское Евровидение-2021

В прошлом году Елена Усенко впервые попробовала свои силы на Нацотборе на Детское Евровидение-2020. Однако с англоязычной песней We never get free заняла второе место, уступив победу Саше Балабанову. Ее преподавательница вокала комментирует это так: "Я думаю, всему свое время".

Как сама Елена Усенко, так и ее преподавательница Екатерина Комар считают, что сейчас она как никогда раньше готова покорять Европу. За четыре года девочка очень выросла – как вокально, так и морально.

Теперь это совсем другая Леночка, это два совсем разных человека. Это личность со стержнем внутри, со своим мнением, с видением себя. Это не ребенок, это взрослая профессиональная артистка. Она одна из немногих моих учеников, которая так рано нашла себя,

– уверяет Катерина Комар.

"Она одна из тех детей, которые идут семимильными шагами к своей цели, мечте. Она развивается очень быстро. Это очень большая редкость, когда у ребенка есть такая мотивация, желание и большая поддержка родителей. Именно поэтому такой результат", – добавляет преподавательница по вокалу.

Екатерина Комар – преподавательница вокала / Фото Валентины Полищук, 24 канал

