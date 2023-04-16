Про це Єфросиніна розповіла у програмі "Тихий вечір з Оленою Кравець". Раніше вона показувала фото, як її 8-річний син вперше повернувся в Україну з Польщі.

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Маша зізналася, що її чоловік не бачив сина десь півроку чи навіть вісім місяців.

За її словами, раніше вони щодня о 21:00 бачилися по відеозв'язку. Коли Тимур не дуже зайнятий, вони разом робили онлайн уроки. Проте останнім часом Сашко просто щовечора протягом 20 хвилин читає для тата книжки по відео.

Але днями син Єфросиніної нарешті зустрівся з татом.

І от вони зустрілися – реакція була така, що я не знала, чого очікувати.. Він так стрибав, плакав і сміявся. Але ми дали всім цим емоціям виплеснутися,

– розповіла Євросиніна.

Раніше ведуча ділилася в сторіс фото разом з чоловіком та сином з ліфту свого будинку.



Маша Єфросиніна з чоловіком та сином / Фото з її інстаграм-сторіс

Маша додала, що коли одного разу вона виклала відео, як я проводжу Тимура на фронт, її телефон “спалахнув” від кількості “дякую“ від жінок зі всієї України.

"Я зрозуміла, як багато жінок чекають своїх чоловіків, і їх треба підтримувати. Хоча мені дуже важко викладати в соціальні мережі все, що пов’язано з Тимуром. Навіть говорити про це важко", – зізналася ведуча.

Дивіться інтерв'ю з Машою Єфросиніною: відео

До слова, чоловік ведучої Маші Єфросиніної від початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до лав ЗСУ. Нещодавно Тимур святкував день народження, тож дружина привітала його та показала фото коханого з фронту.

Раніше Маша Єфросиніна зізнавалась, що дуже ображалась й кричала на коханого, коли він заявив їй, що йде на війну. Але зараз зіркова ведуча пишається Тимуром.