У Інстраграмі Маша Єфросиніна опублікувала два фото свого чоловіка — у звичайному житті та у військовій формі. Раніше ведуча показувала, як проводжає Тимура на службу в ЗСУ.

До теми Маша Єфросиніна жорстко висловилася про деяких чоловіків: "Пухлопикі особи"

23 березня Єфросиніна привітала чоловіка з днем народження.

З днем народження, мій Тимуре! Тепер я знаю, як це — панічно боятися та пишатися одночасно,

– написала вона.



Маша Єфросиніна показала фото чоловіка з фронту / Світлина з її інстаграму

У коментарях шанувальники долучилися до привітань. Водночас дехто почав критикувати за те, що Маша опублікувала чорно-білий портрет чоловіка.



Маша Єфросиніна привіталачоловіка з днем народження / Світлина з її інстаграму

Як відреагували користувачі:

"З іменинником, многая літа. Тільки не ставте ч/б фото більше, будь ласка",

"І не кажіть… Аж серце йокнуло. Зараз гарного нічого не чекаєш, стільки смертей…",

"Боже збав, я злякалась! Чорно-біле фото вже не з тим асоціюється. Нехай живе сто років!",

"Маша, в мене аж серце заколотилося… Міцного здоров‘я і довголіття! З днем народження!",

"Чорно-біле фото вже подумала що щось трапилось на перших секундах. Нехай Господь охороняє, з днем народження".

Тимур Хромаєв служить у добровольчому загоні, де оформлений як куратор великих медичних гуманітарних вантажів. Раніше Маша Єфросиніна зізнавалась, що дуже ображалась й кричала на коханого, коли він заявив їй, що йде на війну. Але зараз зіркова ведуча пишається Тимуром.