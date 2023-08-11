Зараз багато консультацій з лікарями: названому сину Тімура Мірошниченка потрібна операція
Джерело:Інна Мірошниченко
Ведучий Тімур Мірошниченко минулого місяця усиновив хлопчика. Він не приховував, що названий син має деякі проблеми зі здоров'ям. Тепер з’ясувалося, що йому потрібна операція.
Зараз зіркові батьки разом з Марселем відвідують різних лікарів. Про це розповіла дружина ведучого Інна.
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Тімур та Інна намагаються вирішити деякі проблеми зі здоров'ям сина, які він отримав за час перебування у дитбудинку.
Так, зранку Інна з Марселем провела онлайн-розмову з педіатром-алергологом, а ввечері мала зустріч з консультантом з дитячого харчування. Паралельно з цим, хлопчик відвідує й інших спеціалістів.
Я вірю в те, що любов і мінімальне втручання, довіра і час зроблять зі "складної дитинки" абсолютно здорового хлопчика. Я молюся про його здоров'я щодня. Але без операції не обійтися,
– написала Інна.
Інна Мірошниченко розповіла про операцію сина / Скриншот
Інна додала, що більшість лікарів не розуміють особливостей всиновлених дітей, а тому "приміряють" на них норми тієї малечі, яка не була у дитбудинку. Проте необхідно усвідомлювати відмінність між такими дітьми.
Названий син Мірошниченка має проблеми зі здоров'ям: коротко
- Раніше Тімур та Інна Мірошниченки розповідали, що у їхнього малюка багато діагнозів. Зокрема, є певне відставання у розвитку, він пережив дуже важку операцію.
- Відомо, що хлопчик з'явився на світ на Житомирщині. Він народився недоношеним, а його вага була критично мала – лише 1,4 кіло. Біологічні батьки відмовилися від Марселя ще у пологовому будинку.
- "Наступного дня після народження йому провели операцію, тому що деякі органи були нерозвинені настільки, що це було несумісно з життям. Після цього його перевели в інтенсивну терапію на 4 місяці", – казав Тімур.
- Зараз розмір одягу 2-річного хлопчика відповідає розміру 9-місячної дитини. Крім цього, є фізичні вади – грудна клітина викривлена, травми головного мозку, грижа, певні проблеми з очима. Також є вади психологічного розвитку.