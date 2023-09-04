Названий син Мірошниченків серйозно захворів: який діагноз у 2-річного малюка
Джерело:Інна Мірошниченко
Інна Мірошниченко розповіла, що її названий син Марсель захворів. За словами жінки, температури у 2-річного малюка не було, він лише почав кашляти та сильно хрипіти, коли дихає.
Тож зіркові батьки вирішили здати аналіз крові. Результати виявились невтішними, тому вони поїхали в лікарню на обстеження.
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Названий син Мірошниченків захворів
Як виявилось, в хлопчика пневмонія. Марсель дуже боїться лікарів, тому Інна попросила полікувати сина вдома. Їм дозволили робити це лише 3 дні, якщо це буде безрезультатно, то доведеться лягати в лікарню.
Пневмонія. Від госпіталізації я відмовилася, бо він починає задихатися від одного виду лікарів. Як зараз ставити йому крапельниці. Він не буде лежати 100%. Попросила кілька днів на домашнє лікування. Дали три. Якщо за три не стане краще, то без варіантів,
– розповіла Інна.
Вона додала: "Я навіть не знала, що пневмонія може прийти так тихо. Температури не було. Почав кашляти й все".
Названий син Мірошниченків захворів / Скриншот з інстаграм-сторіс
Попри те, що Марсель не любить робити різні процедури, все одно зіркові батьки намагаються його лікувати різними способами. Зокрема, роблять інгаляції.
Названий син Мірошниченків робить інгаляції / Скриншот з інстаграм-сторіс
Діти українських зірок, які нещодавно захворіли
- Донька переможця шоу "Голосу діти-2" та "Голосу країни-10" Романа Сасанчина також захворіла. За словами молодих батьків, це трапилось неочікувано. З'ясувалось, що в однорічної Елізабет піднялася висока температура та з'явився нежить.
- Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна днями потрапив у лікарню. Спершу у 2-річного Лева була лише підозра на пневмонію, але вона підтвердилась. У малюка діагностували односторонню пневмонію.
- Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, також розповіла, що їхній дворічний син Михайло захворів. У хлопчика піднялася температура до 40 градусів, тому батьки одразу відвезли його до лікарні. За словами зіркової мами, син почав частіше хворіти після того, як його віддали до садочка.