З'ясувалось, що в однорічної Елізабет піднялася висока температура та з'явився нежить. Це сталося в ніч на 28 серпня. Водночас вдень 27 серпня з дівчинкою все було гаразд.
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Донька Романа Сасанчина захворіла
Дружина співака поширила фото Елізабет в інстаграм-сторіс та розповіла про стан здоров'я дівчинки.
Температура під 39 та нежить. Я геть не очікувала, бо вдень все було супер і навіть підозри на це не було. І тут на тобі,
– розповіла зіркова матуся.
У доньки Романа Сасанчина піднялася температура / Скриншот з інстаграм-сторіс
Як Елізабет почувається зараз
Іванна Сасанчин поділилася з підписниками, що їй вдалося збити температуру дівчинки. Тож зранку вони навіть вийшли на прогулянку, втім гуляли не довго, бо на вулиці була сильна спека.
Елізабет зранку 28 серпня / Скриншот з інстаграм-сторіс
Зіркові діти, які нещодавно захворіли
- Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна днями потрапив у лікарню. Спершу у 2-річного Лева була лише підозра на пневмонію, але вона підтвердилась. У малюка діагностували односторонню пневмонію.
- Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова також розповіла, що їхній дворічний син Михайло захворів. У хлопчика піднялася температура до 40 градусів, тому батьки одразу відвезли його до лікарні. За словами зіркової мами, син почав частіше хворіти після того, як його віддали до садочка.