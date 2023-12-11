Дуже пишаємося, – в Україні оголосили "Родину року"

У столиці пройшла загальнонаціональна премія року "Золоті руки". Під час заходу оголосили "Родину року". Нею стали Тімур та Інна Мірошниченки з дітьми.

Сім'ї вручили статуетку у вигляді двох золотих рук, що міцно тримаються. Телеведучий з дружиною зазначили, що дуже пишаються новим званням і будуть надалі розвиватися та показувати приклад у вихованні дітей та створенні щасливої родини.

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Мірошниченки стали "Родиною року"

Зіркове подружжя поділилося радісною звісткою у своєму інстаграмі. Вони опублікували фото, де зазначили, що новий статус для них багато чого означає.

Дуже пишаємося. Велика честь для нас! Будемо тільки укріплювати свої позиції,

– підкреслила дружина телеведучого.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією шанувальники підтримали Мірошниченків. Вони наголосили, що цілком згодні з новим статусом зіркової родини.

"Заслужено! Для мене ви теж "Родина року"";

"Бажаю надалі вдосконалюватись та збільшувати родинне коло в любові, здоров'ї, радості та щасті! Божого благословення і многії літа";

"Вітаю! Ви дійсно заслуговуєте на цю премію";

"Заслужено і для мене ви – приклад";

"Вітаю! Ваша родина – це дійсно приклад для багатьох! Кращі батьки своїм чарівним діткам";

"Це справді ваша нагорода. Ви її заслужили. Вітаю";

"Ваша родина найкраща!".

Родина Мірошниченків