Семье вручили статуэтку в виде двух золотых рук, которые крепко держаться. Телеведущий с женой отметили, что очень гордятся новым званием. Они отметили, что будут развиваться и показывать пример в воспитании детей и создании счастливой семьи.

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Мирошниченки стали "Семьей года"

Звездные супруги поделились радостным известием в своем инстаграмме. Они опубликовали фото, где отметили, что новый статус для них многое значит.

Очень гордимся. Большая честь для нас! Будем только укреплять свои позиции,

– подчеркнула жена телеведущего.

Реакция сети

В комментариях под публикацией поклонники поддержали Мирошниченков. Они подчеркнули, что полностью согласны с новым статусом звездной семьи.

"Заслужено! Для меня вы тоже "Семья года"";

"Желаю в дальнейшем совершенствоваться и увеличивать семейный круг в любви, здоровье, радости и счастье! Божьего благословения";

"Поздравляю! Вы действительно заслуживаете эту премию";

"Заслуженно и для меня вы – пример";

"Поздравляю! Ваша семья – это действительно пример для многих! Лучшие родители своим очаровательным деткам";

"Это действительно ваша награда. Вы ее заслужили. Поздравляю";

"Ваша семья самая лучшая!".

Семья Мирошниченков