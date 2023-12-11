Семье вручили статуэтку в виде двух золотых рук, которые крепко держаться. Телеведущий с женой отметили, что очень гордятся новым званием. Они отметили, что будут развиваться и показывать пример в воспитании детей и создании счастливой семьи.

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Мирошниченки стали "Семьей года"

Звездные супруги поделились радостным известием в своем инстаграмме. Они опубликовали фото, где отметили, что новый статус для них многое значит.

Очень гордимся. Большая честь для нас! Будем только укреплять свои позиции,
– подчеркнула жена телеведущего.

Реакция сети

В комментариях под публикацией поклонники поддержали Мирошниченков. Они подчеркнули, что полностью согласны с новым статусом звездной семьи.

  • "Заслужено! Для меня вы тоже "Семья года"";
  • "Желаю в дальнейшем совершенствоваться и увеличивать семейный круг в любви, здоровье, радости и счастье! Божьего благословения";
  • "Поздравляю! Вы действительно заслуживаете эту премию";
  • "Заслуженно и для меня вы – пример";
  • "Поздравляю! Ваша семья – это действительно пример для многих! Лучшие родители своим очаровательным деткам";
  • "Это действительно ваша награда. Вы ее заслужили. Поздравляю";
  • "Ваша семья самая лучшая!".

Семья Мирошниченков