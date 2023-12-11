Сім'ї вручили статуетку у вигляді двох золотих рук, що міцно тримаються. Телеведучий з дружиною зазначили, що дуже пишаються новим званням і будуть надалі розвиватися та показувати приклад у вихованні дітей та створенні щасливої родини.
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Мірошниченки стали "Родиною року"
Зіркове подружжя поділилося радісною звісткою у своєму інстаграмі. Вони опублікували фото, де зазначили, що новий статус для них багато чого означає.
Дуже пишаємося. Велика честь для нас! Будемо тільки укріплювати свої позиції,
– підкреслила дружина телеведучого.
Реакція мережі
У коментарях під публікацією шанувальники підтримали Мірошниченків. Вони наголосили, що цілком згодні з новим статусом зіркової родини.
- "Заслужено! Для мене ви теж "Родина року"";
- "Бажаю надалі вдосконалюватись та збільшувати родинне коло в любові, здоров'ї, радості та щасті! Божого благословення і многії літа";
- "Вітаю! Ви дійсно заслуговуєте на цю премію";
- "Заслужено і для мене ви – приклад";
- "Вітаю! Ваша родина – це дійсно приклад для багатьох! Кращі батьки своїм чарівним діткам";
- "Це справді ваша нагорода. Ви її заслужили. Вітаю";
- "Ваша родина найкраща!".
Родина Мірошниченків
- Тімур та Інна – пара, яка раніше виховувала двох власних дітей – 5-річну доньку Мію та 4-річного сина Марка.
- Втім, у січні вони вирішили всиновити дитину.
- Зрештою, після тривалих пошуків подружжя нарешті знайшло хлопчика і вже наприкінці липня Тімур та Інна забрали 2-річного Марселя додому.
- Крім того, Інна Мірошниченко повідомила, що всиновить ще одну дитину.
- Цікаво, що восени Тімур Мірошниченко отримав спеціальну премію "Тато року" – вибір редакції, адже своїм прикладом надихає багатьох батьків на усиновлення дитини.