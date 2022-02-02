Найважче, що я переживала, – MamaRika з чоловіком і сином захворіли на COVID-19
Джерело:інстаграм MamaRika
Українська співачка MamaRika розповіла, що разом з чоловіком та сином підхопила коронавірус. Це у сім'ї сталось вперше за час пандемії.
Відома українська співачка MamaRika услід за іншими зірками також захворіла. Уся її сім'я підхопила коронавірус.
До слова Сильно ридала, – Даша Квіткова травмувалася під час відпочинку на Сейшелах
MamaRika захворіла на COVID-19
Виконавиця розповіла, що почувалась погано від п'ятниці. Згодом виявилось, що у неї та чоловіка з сином – коронавірус.
Вперше за весь період пандемії ми захворіли на корону. Це образливо і боляче. Це триває вже досить давно, від п'ятниці. Дуже різко скосило. Нам було так хр*ново, але все, слава Богу, обійшлося,
– розповіла MamaRika.
Співачка додала, що переживала не найкращий стан, й навіть порівняла його з пологами: "Особисто для мене це було, напевно, найважче, що я переживала у житті. Я ніколи так хр*ново не почувалася. Пологи – просто дитячий белькіт, у порівнянні з тим, що ми пережили. Ми ледь реально не склеїли ласти. Але вже в вертикалі, вже легше".
Утім, 6-місячний син MamaRika значно легше впорався зі хворобою.
У нього був лише нежить. Молодняк достойно пройшов весь цей двіж, це лише ми старі посипалися,
– зізналась артистка.
MamaRika про коронавірус / Відео з інстаграм-сторіз
Хто з зірок хворіє
У час нового спалаху коронавірусу чимало знаменитостей зізнається про погане самопочуття:
- Камалія інфікувалася коронавірусом і грипом одночасно. Нещодавно її госпіталізували з двостороннім запаленням легень і гайморитом.
- Роман Сасанчин, його дружина Іванна та маленька донька Елізабет підхопили коронавірус. Через високу температуру крихітку госпіталізували.
- Співачка Катерина Бужинська так само злягла з COVID-19, на карантині вона проведе щонайменше тиждень.
- Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна знову захворіла після того, як з температурою "зліг" її син Данило. Зіркова матуся підхопила грип від хлопчика: у неї також піднялась температура та з'явився головний біль.