Найважче, що я переживала, – MamaRika з чоловіком і сином захворіли на COVID-19

Українська співачка MamaRika розповіла, що разом з чоловіком та сином підхопила коронавірус. Це у сім'ї сталось вперше за час пандемії.

Відома українська співачка MamaRika услід за іншими зірками також захворіла. Уся її сім'я підхопила коронавірус.

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MamaRika захворіла на COVID-19

Виконавиця розповіла, що почувалась погано від п'ятниці. Згодом виявилось, що у неї та чоловіка з сином – коронавірус.

Вперше за весь період пандемії ми захворіли на корону. Це образливо і боляче. Це триває вже досить давно, від п'ятниці. Дуже різко скосило. Нам було так хр*ново, але все, слава Богу, обійшлося,

– розповіла MamaRika.

Співачка додала, що переживала не найкращий стан, й навіть порівняла його з пологами: "Особисто для мене це було, напевно, найважче, що я переживала у житті. Я ніколи так хр*ново не почувалася. Пологи – просто дитячий белькіт, у порівнянні з тим, що ми пережили. Ми ледь реально не склеїли ласти. Але вже в вертикалі, вже легше".

Утім, 6-місячний син MamaRika значно легше впорався зі хворобою.

У нього був лише нежить. Молодняк достойно пройшов весь цей двіж, це лише ми старі посипалися,

– зізналась артистка.

MamaRika про коронавірус / Відео з інстаграм-сторіз

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