Даша Квіткова на 22 дні полетіла на Сейшели разом із чоловіком Нікітою Добриніним, сином Левом і свекрухою Оленою Миколаївною. З погодою сім'ї не пощастило, оскільки зараз на острові період дощів. А також Даша травмувалася просто в готельному номері.

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Даша Квіткова травмувалася на Сейшелах

Днями блогерка зізналася, що вже дуже хоче додому, оскільки відпочинок вийшов не таким, як вона планувала. На вулиці постійно дощить, океан холодний, їжа дуже дорога. А в один із днів на відпочинку дівчина ще й серйозно травмувала ногу.

"Я була в душі. Виходила і відкрила скляні двері на себе. І під кут потрапила моя нога, а якщо бути точнішою – мій ніготь, який зараз навпіл. Сильно ридала на плечі в чоловіка й думала, як я тепер зроблю педикюр. Тепер я кульгаю, п'ю знеболювальні та з перев'язкою. І мені не можна купатися в океані. Але я й до цього не плавала", – розповіла Даша в інстаграм-сторіз.

Даша Квіткова травмувалася на Сейшелах / Скриншоти інстаграм-сторіз блогерки

Раніше Даша розповіла, що після прильоту на Сейшели в Лева піднялася температура. В самої блогерки була морська хвороба, занедужав і її коханий. Ця поїздка для сім'ї виявилася не найвдалішою, тому всі вже прагнуть якомога швидше опинитися вдома.