Дружина переможця "Голосу країни" активно ділиться усіма новинами зі своїми підписниками. Ввечері 31 січня вона зізналась, що викликала швидку через самопочуття доньки.

Читайте також Злата Огнєвіч обурилась жахливими умовами в аеропорту Івано-Франківська: емоційне відео

Донька Романа Сасанчина в лікарні

Дружина артиста повідомила, що мусила викликати швидку через високу температуру у дівчинки. Зауважимо, що днями їй виповнився лише місяць.

Елізабет госпіталізували, однак умовами лікарні новоспечені батьки залишились незадоволені.

Я в шоці від того, в якій ми палаті. На стіні грибок, з нами в палаті жінка з дитиною і дядько з дитиною. Дихати нема чим,

– зізналась Іванна.



Іванна Сасанчин про стан доньки / Фото з інстаграм-сторіз

Згодом дружина Романа Сасанчина поділилась, що стан її доньки не покращується. До того ж лікарняні умови лише погіршують ситуацію.

"В Елізи температура 38, я збиваю, через 2 години знову висока, вона так мучиться, в мене серце не витримує. Тут до нас підходять говорити через вікно або телефоном… краще б ми залишились вдома", – додала дівчина.



Іванна Сасанчин про стан доньки / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, 27 січня Роман Сасанчин та його дружина охрестили Елізабет та влаштували святкування з цієї нагоди, хоч воно проходило у колі найближчих.

Вже через кілька днів подружжя отримало позитивні результати тесту на коронавірус. Очевидно, що і їхня донечка, якій лише місяць, також підхопила COVID-19.