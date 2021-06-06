Осадча, Горбунов, Остапчук: найпопулярніші ведучі України

6 червня в Україні відзначають День журналіста. Це особливе свято для працівників медіасфери. Однак багато журналістів, ведучих не здобували цю професію в університетах. Які відомі люди не працюють за фахом і як обрали для себе журналістику – дізнавайтеся у матеріалі Showbiz 24.

Багато українських глядачів нетерпляче чекають на ту чи іншу програму, щоб побачити улюблених ведучих. За ними стежать у соціальних мережах, мріють про зустріч та розмову. З нагоди Дня журналіста ми підготували для вас особливу добірку, у якій розповімо про те, як бібліотекарям, філологам, економістам, акторам та іншим вдалося стати найпопулярнішими ведучими на вітчизняному телебаченні.

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Найпопулярніші ведучі України

Катя Осадча

У 13 років Катерина розпочала професійну кар'єру моделі. Згодом відправилася в Західну Європу, де працювала у модельному бізнесі 5 років. У 18-річному віці повернулася в Україну, де вирішила присвятити своє життя телевізійній журналістиці. Для покращення знань з української мови, відпрацювання дикції, постановки голосу, Катя займалася з викладачем. Також заочно закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де здобула професію бібліотекаря.

У 2005 році Осадча стала ведучою програми "Світські хроніки", яку транслювали на телеканалі "Тоніс". А через два роки вона почала вести "Світське життя", яке досі виходить в ефір щотижня.



Катя Осадча / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Юрій Горбунов

Після закінчення школи Юрій вступив до Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Здобувши диплом актора, 5 років працював в драматичному театрі в Івано-Франківську. Згодом переїхав до Києва, де й почав телевізійну кар'єру.

Дебютом Горбунова у прямому ефірі стала програма "Щасливий дзвінок", яку він у 1999 році вів на телеканалі "Перший національний". Популярність Юрію принесла робота на "Новому каналі". Там він став ведучим ранкової програми "Підйом", де партнеркою була Маша Єфросиніна.



Юрій Горбунов / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Маша Єфросиніна

Вищу освіту Маша здобувала в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Там навчалася на спеціальності "Перекладач з англійської та іспанської мов". У 19 років відбувся дебют Єфросиніної на телебаченні.

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Дівчина з'явилася перед глядачами "Першого національного" в ефірі програми "Щасливий дзвінок". Незадовго після цього отримала запрошення від "Нового каналу" стати ведучою ранкової програми "Підйом". Згодом Маша поставала перед камерами у багатьох проєктах українських телеканалів.



Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Володимир Остапчук

Остапчук навчався на філолога в Умані. Після закінчення університету рік працював викладачем англійської мови в Уманському аграрному університеті.

У 2009 році він приїхав у Київ, де навчався в школі дикторів СТБ. Телевізійну кар'єру розпочав на "Першому автомобільному телеканалі". Працював на різноманітних теле- та радіопрограмах, був диктором. Пробував себе на різних майданчиках. Найбільшу популярність Остапчуку принесло Євробачення-2017, на якому він був ведучим.



Володимир Остапчук / Фото з інстаграму Володимира Остапчука

Олександра Кучеренко

Дівчина отримала диплом з відзнакою Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Диктор і ведучий телепередач". Після закінчення бакалаврату вступила на магістратуру за напрямом журналістика.

Кар'єру журналістки Олександра розпочала під час проходження навчально-виробничої практики на телеканалі ICTV. Саме там вона отримала омріяну роботу, ставши ведучою програми "Зірковий спорт".



Олександра Кучеренко / Фото з інстаграму Олександри Кучеренко

Дмитро Комаров

Телеведучий має 3 вищі освіти: інженера (Національний транспортний університет), фахівця зі зв'язків з громадськістю (Київський національний університет культури та мистецтв) фахівця у сфері інтелектуальної власності (Національний університет "Одеська юридична академія").

У журналістику Комаров прийшов у 12 років. А в 17-річному віці вже був редактором колонки "Чоловік" у журналі "Теленеделя". Згодом ще декілька років працював з різними друкованими виданнями. Під час самостійних подорожей екзотичними країнами у Дмитра виникла ідея знімати програму "Світ навиворіт". У 2010 році на телеканалі "1+1" вийшов перший випуск авторського проєкту Комарова про подорожі.



Дмитро Комаров / Фото з інстаграму Дмитра Комарова

Лілія Ребрик

Закінчила Київський національний університет театру імені Карпенка-Карого, де навчалася на акторку. З 2001 року працює актрисою в Київському академічному Молодому театрі.

Вперше Лілія стала ведучою у 2006 році. Тоді вона з'явилася в ефірі "Прогнозу погоди" телеканалу СТБ.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Анатолій Анатоліч

Після закінчення школи Анатолій вступив до Криворізького економічного інституту імені Вадима Гетьмана на обліково-економічний факультет. У 2006 році чоловік переїхав до Києва, що стало переломним періодом у його житті. Анатоліча запросили працювати на GalaRadio, але він став ведучим ранкового шоу "Happy Ранок" на "Хіт FM".

Через 3 роки Анатолій запустив авторське вечірнє гумористичне радіошоу "Операція-провокація", у якому брали участь зірки шоу-бізнесу. Програму транслювали на "Хіт FM" і телеканалі М1.



Анатолій Анатоліч / Фото з інстаграму Анатолія Анатоліча

Ольга Фреймут

Фреймут навчалася на журналіста у Львівському національному університеті імені Івана Франка та Міському університеті Лондона. Під час навчання дівчина працювала офіціанткою.

Журналістку кар'єру Ольга розпочала на стажуванні в компанії BBC. Після Помаранчевої революції дівчина повернулася до Києва. Згодом зрозуміла, що професія журналіста-міжнародника, яку вона здобувала в університетах, не подобається. Деякий час працювала фешн-журналісткою у програмі "Сніданок з 1+1".

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Дізнавшись про кастинг на ранкове шоу на "Новому каналі", Фреймут вирішила піти туди. Успішно пройшовши всі проби, вона стала співведучою "Підйому". Щоранку виходила в ефір разом із Сергієм Притулою та Олександром Педаном. Саме ця програма допомогла Ользі показати себе та зарекомендувати на телебаченні.



Ольга Фреймут / Фото з інстаграму Ольги Фреймут

Сергій Притула

Притула закінчив Тернопільську академію народного господарства. Під час навчання грав у КВК, брав участь в художній самодіяльності. У 1999 році став ведучим на "Радіо Тернопіль 106.1 FM". Згодом Сергій поїхав здобувати освіту в один із коледжів Лондона. Там розчарувався і через деякий час повернувся в Тернопіль, де відновив навчання та роботу на радіо.

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Кар'єру на телебаченні Притула почав вже в Києві. Він пройшов кастинг на посаду ведучого програми "Було ваше, стало наше" на телеканалі "Інтер". У 2008 році він став ведучим ранкового шоу "Підйом", яке допомогло завоювати прихильність глядачів.



Сергій Притула / Фото з інстаграму Сергія Притули

Леся Нікітюк

Леся здобула вищу освіту в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. У 2011 році Нікітюк взяла участь у гумористичній програмі "Розсміши коміка", звідки й почалася її телевізійна кар'єра. Популярність дівчині принесла програма про подорожі "Орел і решка". Леся була ведучою декількох сезонів і побувала майже у всіх країнах світу.

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Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Григорій Решетник

Григорій вивчав фінанси у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. На вже після першого року навчання Решетник зрозумів, що не зможе жити без сцени й телебачення. Тому він вирішив покинути університет і переїхати до Києва. У столиці вступив до Київського національного університету культури та мистецтв.

Решетник отримав червоний диплом магістра й вступив до аспірантури. Під час навчання працював на телебаченні адміністратором-гримером. А у 2005 році Григорій отримав першу омріяну роботу. Він був ведучим освітянських проєктів "У нас все вийде", "Цей день в історії" на "Першому національному".



Григорій Решетник / Фото з інстаграму Григорія Решетника

Оля Цибульська

Цибульська планувала вступати до педагогічного університету, однак у шкільному віці на одному з виступів познайомилася з юним Дзідзьо, який відмовив її від цього. Тому Оля здобувала освіту в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв. Саме Дзідзьо допоміг їй повірити в майбутнє співачки.

Дівчина впевнено крокувала до мрії виступати на великій сцені, а також пробувала себе в журналістиці. Після закінчення університету вона прийняла запрошення одного з угорських телеканалів і півтора року працювала ведучою розважального проєкту в Будапешті.

У 2009 році Цибульська стала ведучою радіостанції "Русское Радио Україна". Саме ця робота стала початком журналістської кар'єри Олі на рідній землі.



Оля Цибульська / Фото з інстаграму Олі Цибульської

Олександр Педан

Педан навчався на економічному факультеті Хмельницького національного університету. Однак чоловік з дитинства мріяв стати актором, тому так і не працював за фахом. У 2006 році Олександр переїхав до Києва, де став ведучим Comedy Club UA, а також учасником щотижневих вечірок клубу і телеверсій.

Телекар'єра Педана розпочалася у 2008 році. Він приєднався до Ольги Фреймут та Сергія Притули у ранковій програмі "Підйом" на "Новому каналі". Саме з цією трійкою ведучих щоранку прокидалися мільйони українців.



Олександр Педан / Фото з інстаграму Олександра Педана