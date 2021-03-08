Телеведуча Маша Єфросиніна щодня надихає та мотивує тисячі жінок, однак зізнається, що досі вчиться любити себе. У Міжнародний жіночий день вона розповіла, що кожного ранку усміхається своїм недолікам та прагне, щоб серця всіх дівчат були переповнені любові до себе.

У 41-рік ведуча та мама двох дітей Маша Єфросиніна виглядає приголомшливо та щоразу вражає публіку бездоганним стилем і стрункою фігурою. Однак у новому інстаграм-дописі зірка зізналась, що досі вчиться приймати себе такою, якою вона є без гриму та розкішних образів.

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Як Маша Єфросиніна реагує на свої недоліки

Знаменитість наголосила, що впродовж останніх п'яти років кожного ранку підходить до дзеркала та починає день з себе. У відображенні вона бачить безліч недоліків – неідеальні груди, живіт, шкіру, зморшки та сивину, однак щоразу повторює, що вона прекрасна.

У дзеркалі я бачу неідеальні груди, що стирчить після других пологів, животик з великим шрамом, запалену від гриму шкіру, перші вікові ознаки, опухлі очі і сивину, що пробивається. Але я роблю тільки одну важливу дію – всьому побаченому я усміхаюся! І досі вчуся любити себе безумовно,

– розповіла Маша Єфросиніна.

Зірка зізналась, що на прийняття себе справжньою її надихає визнання інших жінок, які ледь не щодня засипають її компліментами. Вона переконана, що зневага до себе отруює все навколо, а любов має могутню енергію та зцілює. Тому ведуча мріє, щоб жінки були сповнені любов'ю до себе та не дозволяли себе ображати.

"Сьогодні я мрію про те, щоб всі жінки перестали терпіти приниження і зневагу до себе, щоб могли без болю і з почуттям гідності відстоювати своє право на тіло, дітей, кар'єру і любов! Щоб жінки припинили ображати жінок, щоб жіночі серця були переповнені тільки любов'ю до себе, перш за все", – висловилась Маша Єфросиніна.