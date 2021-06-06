Много украинских зрителей с нетерпением ждут ту или иную программу, чтобы увидеть любимых ведущих. За ними следят в социальных сетях, мечтают о встрече и разговоре. По случаю Дня журналиста мы подготовили для вас особую подборку, в которой расскажем о том, как библиотекарям, филологам, экономистам, актерам и другим удалось стать самыми популярными ведущими на отечественном телевидении.

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Самые популярные ведущие Украины

Катя Осадчая

В 13 лет Екатерина начала профессиональную карьеру модели. Впоследствии отправилась в Западную Европу, где работала в модельном бизнесе 5 лет. В 18-летнем возрасте вернулась в Украину, где решила посвятить свою жизнь телевизионной журналистике. Для улучшения знаний украинского языка, отработки дикции, постановки голоса, Катя занималась с преподавателем. Также заочно окончила исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, где получила профессию библиотекаря.

В 2005 году Осадчая стала ведущей программы "Светские хроники", которую транслировали на телеканале "Тонис". А через два года она начала вести "Светскую жизнь", которая до сих пор выходит в эфир каждую неделю.

День журналіста
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Юрий Горбунов

После окончания школы Юрий поступил в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Получив диплом актера, 5 лет работал в драматическом театре в Ивано-Франковске. Впоследствии переехал в Киев, где и начал телевизионную карьеру.

Дебютом Горбунова в прямом эфире стала программа "Счастливый звонок", которую он в 1999 году вел на телеканале "Первый национальный". Известность Юрию принесла работа на "Новом канале". Там он стал ведущим утренней программы "Подъем", где его партнершей была Маша Ефросинина.

День журналіста
Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

Маша Ефросинина

Высшее образование Маша получала в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Там училась на специальности "Переводчик с английского и испанского языков". В 19 лет состоялся дебют Ефросининой на телевидении.

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Девушка появилась перед зрителями "Первого национального" в эфире программы "Счастливый звонок". Незадолго после этого получила приглашение от "Нового канала" стать ведущей утренней программы "Подъем". Впоследствии Маша представала перед камерами во многих проектах украинских телеканалов.

День журналіста
Маша Ефросинина / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Владимир Остапчук

Остапчук учился на филолога в Умани. После окончания университета год работал преподавателем английского языка в Уманском аграрном университете.

В 2009 году он приехал в Киев, где учился в школе дикторов СТБ. Телевизионную карьеру начал на "Первом автомобильном телеканале". Работал на различных теле- и радиопрограммах, был диктором. Пробовал себя на разных площадках. Наибольшую популярность Остапчуку принесло Евровидение-2017, на котором он был ведущим.

День журналіста
Владимир Остапчук / Фото из инстаграма Владимира Остапчука

Александра Кучеренко

Девушка получила диплом с отличием Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Диктор и ведущий телепередач". После окончания бакалавриата поступила на магистратуру по направлению Журналистика.

Карьеру журналистки Александра начала во время прохождения учебно-производственной практики на телеканале ICTV. Именно там она получила желанную работу, став ведущей программы "Звездный спорт".

День журналіста
Александра Кучеренко / Фото из инстаграма Александры Кучеренко

Дмитрий Комаров

Телеведущий имеет 3 высших образования: инженера (Национальный транспортный университет), специалиста по связям с общественностью (Киевский национальный университет культуры и искусств) специалиста в сфере интеллектуальной собственности (Национальный университет "Одесская юридическая академия").

В журналистику Комаров пришел в 12 лет. А в 17-летнем возрасте уже был редактором колонки "Мужчина" в журнале "Теленеделя". Потом еще несколько лет работал с различными печатными изданиями. Во время самостоятельных путешествий по экзотическим странам у Дмитрия возникла идея снимать программу "Мир наизнанку". В 2010 году на телеканале "1+1" вышел первый выпуск авторского проекта Комарова о путешествиях.

День журналіста
Дмитрий Комаров / Фото из инстаграма Дмитрия Комарова

Лилия Ребрик

Окончила Киевский национальный университет театра имени Карпенко-Карого, где училась на актрису. С 2001 года работает актрисой в Киевском академическом Молодом театре.

Впервые Лилия стала ведущей в 2006 году. Тогда она появилась в эфире "Прогноза погоды" телеканала СТБ.

День журналіста
Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Анатолий Анатолич

После окончания школы Анатолий поступил в Криворожский экономический институт имени Вадима Гетьмана на учетно-экономический факультет. В 2006 году мужчина переехал в Киев, что стало переломным периодом в его жизни. Анатолича пригласили работать на GalaRadio, но он стал ведущим утреннего шоу "Happy Ранок" на "Хит FM".

Через 3 года Анатолий запустил авторское вечернее юмористическое радиошоу "Операция-провокация", в котором брали участие звезды шоу-бизнеса. Программу транслировали на "Хит FM" и телеканале М1.

День журналіста
Анатолий Анатолич / Фото из инстаграма Анатолия Анатолича

Ольга Фреймут

Фреймут училась на журналиста во Львовском национальном университете имени Ивана Франко и Городском университете Лондона. Во время учебы девушка работала официанткой.

Журналисткую карьеру Ольга начала на стажировке в компании BBC. После Оранжевой революции девушка вернулась в Киев. Впоследствии поняла, что профессия журналиста-международника, которую она получала в университетах не нравится. Некоторое время работала фэшн-журналисткой в программе "Завтрак с 1+1".

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Узнав о кастинге на утреннее шоу на "Новом канале", Фреймут решила пойти туда. Успешно пройдя все пробы, она стала соведущей "Подъема". Каждое утро выходила в эфир вместе с Сергеем Притулой и Александром Педаном. Именно эта программа помогла Ольге показать себя и зарекомендовать на телевидении.

День журналіста
Ольга Фреймут / Фото из инстаграма ​ Ольги Фреймут

Сергей Притула

Притула окончил Тернопольскую академию народного хозяйства. Во время учебы играл в КВН, участвовал в художественной самодеятельности. В 1999 году стал ведущим на "Радио Тернополь 106.1 FM". Впоследствии Сергей уехал учиться в один из колледжей Лондона. Там разочаровался и через некоторое время вернулся в Тернополь, где возобновил учебу и работу на радио.

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Карьеру на телевидении Притула начал уже в Киеве. Он прошел кастинг на должность ведущего программы "Было ваше, стало наше" на телеканале "Интер". В 2008 году он стал ведущим утреннего шоу "Подъем", которое помогло завоевать расположение зрителей.

День журналіста
Сергей Притула / Фото из инстаграма Сергея Притулы

Леся Никитюк

Леся получила высшее образование в Хмельницкой Гуманитарно-педагогической академии. В 2011 году Никитюк приняла участие в юмористической программе "Рассмеши комика", откуда и началась ее телевизионная карьера. Известность девушке принесла программа о путешествиях "Орел и решка". Леся была ведущей нескольких сезонов и побывала почти во всех странах мира.

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День журналіста
Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Григорий Решетник

Григорий изучал финансы в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы. На уже после первого года обучения Решетник понял, что не сможет жить без сцены и телевидения. Поэтому он решил покинуть университет и переехать в Киев. В столице поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств.

Решетник получил красный диплом магистра и поступил в аспирантуру. Во время учебы работал на телевидении администратором-гримером. А в 2005 году Григорий получил первую желанную работу. Он был ведущим образовательных проектов "У нас все получится", "Этот день в истории" на "Первом национальном".

День журналіста
Григорий Решетник / Фото из инстаграма Григория Решетника

Оля Цибульская

Цибульская планировала поступать в педагогический университет, однако в школьном возрасте на одном из выступлений познакомилась с юным Дзидзьо, который отговорил ее от этого. Поэтому Оля получала образование в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. Именно Дзидзьо помог ей поверить в будущее певицы.

Девушка уверенно шагала к мечте выступать на большой сцене, а также пробовала себя в журналистике. После окончания университета она приняла приглашение одного из венгерских телеканалов и полтора года работала ведущей развлекательного проекта в Будапеште.

В 2009 году Цыбульская стала ведущей радиостанции "Русское Радио Украина". Именно эта работа стала началом журналистской карьеры Оли на родной земле.

День журналіста
Оля Цибульская / Фото из инстаграма Оли Цибульской

Александр Педан

Педан учился на экономическом факультете Хмельницкого национального университета. Однако мужчина с детства мечтал стать актером, поэтому так и не работал по специальности. В 2006 году Александр переехал в Киев, где стал ведущим Comedy Club UA, а также участником еженедельных вечеринок клуба и телеверсий.

Телекарьера Педана началась в 2008 году. Он присоединился к Ольге Фреймут и Сергею Притуле в утренней программе "Подъем" на "Новом канале". Именно с этой тройкой ведущих каждое утро просыпались миллионы украинцев.

День журналістаАлександр Педан / Фото из инстаграма Александра Педана