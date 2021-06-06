Много украинских зрителей с нетерпением ждут ту или иную программу, чтобы увидеть любимых ведущих. За ними следят в социальных сетях, мечтают о встрече и разговоре. По случаю Дня журналиста мы подготовили для вас особую подборку, в которой расскажем о том, как библиотекарям, филологам, экономистам, актерам и другим удалось стать самыми популярными ведущими на отечественном телевидении.

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Самые популярные ведущие Украины

Катя Осадчая

В 13 лет Екатерина начала профессиональную карьеру модели. Впоследствии отправилась в Западную Европу, где работала в модельном бизнесе 5 лет. В 18-летнем возрасте вернулась в Украину, где решила посвятить свою жизнь телевизионной журналистике. Для улучшения знаний украинского языка, отработки дикции, постановки голоса, Катя занималась с преподавателем. Также заочно окончила исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, где получила профессию библиотекаря.

В 2005 году Осадчая стала ведущей программы "Светские хроники", которую транслировали на телеканале "Тонис". А через два года она начала вести "Светскую жизнь", которая до сих пор выходит в эфир каждую неделю.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Юрий Горбунов

После окончания школы Юрий поступил в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Получив диплом актера, 5 лет работал в драматическом театре в Ивано-Франковске. Впоследствии переехал в Киев, где и начал телевизионную карьеру.

Дебютом Горбунова в прямом эфире стала программа "Счастливый звонок", которую он в 1999 году вел на телеканале "Первый национальный". Известность Юрию принесла работа на "Новом канале". Там он стал ведущим утренней программы "Подъем", где его партнершей была Маша Ефросинина.



Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

Маша Ефросинина

Высшее образование Маша получала в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Там училась на специальности "Переводчик с английского и испанского языков". В 19 лет состоялся дебют Ефросининой на телевидении.

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Девушка появилась перед зрителями "Первого национального" в эфире программы "Счастливый звонок". Незадолго после этого получила приглашение от "Нового канала" стать ведущей утренней программы "Подъем". Впоследствии Маша представала перед камерами во многих проектах украинских телеканалов.



Маша Ефросинина / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Владимир Остапчук

Остапчук учился на филолога в Умани. После окончания университета год работал преподавателем английского языка в Уманском аграрном университете.

В 2009 году он приехал в Киев, где учился в школе дикторов СТБ. Телевизионную карьеру начал на "Первом автомобильном телеканале". Работал на различных теле- и радиопрограммах, был диктором. Пробовал себя на разных площадках. Наибольшую популярность Остапчуку принесло Евровидение-2017, на котором он был ведущим.



Владимир Остапчук / Фото из инстаграма Владимира Остапчука

Александра Кучеренко

Девушка получила диплом с отличием Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Диктор и ведущий телепередач". После окончания бакалавриата поступила на магистратуру по направлению Журналистика.

Карьеру журналистки Александра начала во время прохождения учебно-производственной практики на телеканале ICTV. Именно там она получила желанную работу, став ведущей программы "Звездный спорт".



Александра Кучеренко / Фото из инстаграма Александры Кучеренко

Дмитрий Комаров

Телеведущий имеет 3 высших образования: инженера (Национальный транспортный университет), специалиста по связям с общественностью (Киевский национальный университет культуры и искусств) специалиста в сфере интеллектуальной собственности (Национальный университет "Одесская юридическая академия").

В журналистику Комаров пришел в 12 лет. А в 17-летнем возрасте уже был редактором колонки "Мужчина" в журнале "Теленеделя". Потом еще несколько лет работал с различными печатными изданиями. Во время самостоятельных путешествий по экзотическим странам у Дмитрия возникла идея снимать программу "Мир наизнанку". В 2010 году на телеканале "1+1" вышел первый выпуск авторского проекта Комарова о путешествиях.



Дмитрий Комаров / Фото из инстаграма Дмитрия Комарова

Лилия Ребрик

Окончила Киевский национальный университет театра имени Карпенко-Карого, где училась на актрису. С 2001 года работает актрисой в Киевском академическом Молодом театре.

Впервые Лилия стала ведущей в 2006 году. Тогда она появилась в эфире "Прогноза погоды" телеканала СТБ.



Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик

Анатолий Анатолич

После окончания школы Анатолий поступил в Криворожский экономический институт имени Вадима Гетьмана на учетно-экономический факультет. В 2006 году мужчина переехал в Киев, что стало переломным периодом в его жизни. Анатолича пригласили работать на GalaRadio, но он стал ведущим утреннего шоу "Happy Ранок" на "Хит FM".

Через 3 года Анатолий запустил авторское вечернее юмористическое радиошоу "Операция-провокация", в котором брали участие звезды шоу-бизнеса. Программу транслировали на "Хит FM" и телеканале М1.



Анатолий Анатолич / Фото из инстаграма Анатолия Анатолича

Ольга Фреймут

Фреймут училась на журналиста во Львовском национальном университете имени Ивана Франко и Городском университете Лондона. Во время учебы девушка работала официанткой.

Журналисткую карьеру Ольга начала на стажировке в компании BBC. После Оранжевой революции девушка вернулась в Киев. Впоследствии поняла, что профессия журналиста-международника, которую она получала в университетах не нравится. Некоторое время работала фэшн-журналисткой в программе "Завтрак с 1+1".

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Узнав о кастинге на утреннее шоу на "Новом канале", Фреймут решила пойти туда. Успешно пройдя все пробы, она стала соведущей "Подъема". Каждое утро выходила в эфир вместе с Сергеем Притулой и Александром Педаном. Именно эта программа помогла Ольге показать себя и зарекомендовать на телевидении.



Ольга Фреймут / Фото из инстаграма ​ Ольги Фреймут

Сергей Притула

Притула окончил Тернопольскую академию народного хозяйства. Во время учебы играл в КВН, участвовал в художественной самодеятельности. В 1999 году стал ведущим на "Радио Тернополь 106.1 FM". Впоследствии Сергей уехал учиться в один из колледжей Лондона. Там разочаровался и через некоторое время вернулся в Тернополь, где возобновил учебу и работу на радио.

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Карьеру на телевидении Притула начал уже в Киеве. Он прошел кастинг на должность ведущего программы "Было ваше, стало наше" на телеканале "Интер". В 2008 году он стал ведущим утреннего шоу "Подъем", которое помогло завоевать расположение зрителей.



Сергей Притула / Фото из инстаграма Сергея Притулы

Леся Никитюк

Леся получила высшее образование в Хмельницкой Гуманитарно-педагогической академии. В 2011 году Никитюк приняла участие в юмористической программе "Рассмеши комика", откуда и началась ее телевизионная карьера. Известность девушке принесла программа о путешествиях "Орел и решка". Леся была ведущей нескольких сезонов и побывала почти во всех странах мира.

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Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Григорий Решетник

Григорий изучал финансы в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы. На уже после первого года обучения Решетник понял, что не сможет жить без сцены и телевидения. Поэтому он решил покинуть университет и переехать в Киев. В столице поступил в Киевский национальный университет культуры и искусств.

Решетник получил красный диплом магистра и поступил в аспирантуру. Во время учебы работал на телевидении администратором-гримером. А в 2005 году Григорий получил первую желанную работу. Он был ведущим образовательных проектов "У нас все получится", "Этот день в истории" на "Первом национальном".



Григорий Решетник / Фото из инстаграма Григория Решетника

Оля Цибульская

Цибульская планировала поступать в педагогический университет, однако в школьном возрасте на одном из выступлений познакомилась с юным Дзидзьо, который отговорил ее от этого. Поэтому Оля получала образование в Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусств. Именно Дзидзьо помог ей поверить в будущее певицы.

Девушка уверенно шагала к мечте выступать на большой сцене, а также пробовала себя в журналистике. После окончания университета она приняла приглашение одного из венгерских телеканалов и полтора года работала ведущей развлекательного проекта в Будапеште.

В 2009 году Цыбульская стала ведущей радиостанции "Русское Радио Украина". Именно эта работа стала началом журналистской карьеры Оли на родной земле.



Оля Цибульская / Фото из инстаграма Оли Цибульской

Александр Педан

Педан учился на экономическом факультете Хмельницкого национального университета. Однако мужчина с детства мечтал стать актером, поэтому так и не работал по специальности. В 2006 году Александр переехал в Киев, где стал ведущим Comedy Club UA, а также участником еженедельных вечеринок клуба и телеверсий.

Телекарьера Педана началась в 2008 году. Он присоединился к Ольге Фреймут и Сергею Притуле в утренней программе "Подъем" на "Новом канале". Именно с этой тройкой ведущих каждое утро просыпались миллионы украинцев.

Александр Педан / Фото из инстаграма Александра Педана