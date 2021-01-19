33-річна Леся Нікітюк здобула шалену популярність та народну любов завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Ведуча зізналась, що на кастинг її запросив сам Володимир Зеленський. Він запам'ятав дівчину як білявку з "Розсміши коміка".

2012 року Леся Нікітюк стала ведучою рейтингової програми "Орел і решка", замінивши Жанну Бадоєву. Однак на кастинг вона потрапила завдяки Володимиру Зеленському, який тоді був генеральним продюсером телеканалу "Інтер", в ефірі якого виходив проєкт. Про це зірка розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону, як інформує видання "Гордон".

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Леся Нікітюк потрапила в "Орел і решку" завдяки Зеленському

До зйомок програми "Орел і решка" Леся Нікітюк разом з подругою Олею з'явилась у кількох випусках гумористичної програми, де на той час суддею був Володимир Зеленський.

Він запам'ятав її як "дівчину-білявку з "Розсміши коміка". Продюсери тревел-шоу спочатку зв'язалися з іншою білявкою, однак Зеленський наполіг, щоб зателефонували саме їй та запросили на кастинг "Орла і решки".

Зеленський безпосередньо ухвалював рішення, затверджував тоді усе на каналі. Йому показали тих людей, яких думали взяти в проєкт. Він сказав: "Якраз учора зняли "Розсміши коміка". Там така дівчинка-білявка. Спробуйте її",

– пригадала Леся Нікітюк.



Леся Нікітюк на "Розсміши коміка" / Фото з відкритих джерел

Вона пригадала, що під час проб на Воздвиженці її попросили взяти до рук мікрофон, описати місцевість та поспілкуватися з перехожими, уявивши, що вона гуляє Європою. Після кастингу Лесю Нікітюк затвердили на роль ведучої "Орла і решки".

Зірка зізнається, що згодом віддячила Володимиру Зеленському, який повпливав на старт її телекар'єри. Разом з кумою вона впродовж року вишивала картину з бісеру з зображенням областей України та цифрою 95 поблизу Кривого Рогу. Її вже знаменита Леся Нікітюк вручила коміку на знак подяки. За словами зірки, картину Зеленський повісив у своєму кабінеті.