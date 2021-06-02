Своїх друзів та колег із "Вар'ятів" Сергій Притула не бачив майже рік, як про це йдеться у фейсбуці. Відомо, що у серпні ведучий покинув колектив через політичні наміри стати мером Києві. Але після невдачі на виборах він не став повертатись назад у шоу.

До слова Рішення остаточне: Сергій Притула записав відео, в якому підтвердив свій вихід з "Вар’яти-шоу"

"Вони не бачилися майже рік! Він пішов, вони залишилися. Він подарував їм "дім на колесах", в якому жодного разу не їздив. Вони кожного дня переїжджають на тому бусі з міста в місто. Але їхні шляхи так довго не перетиналися. І ось нарешті вони зустрілися! Дивіться довгоочікувану мелодраму "Притула і Вар'яти. Зустріч в бусі", – кумедно підписали новий допис із відео представники "Вар'ятів".

У ролику можна побачити, як Сергій Притула та усі його колишні напарники зустрілись на одній із автозаправних станцій. Усі вони були схвильовані та радісні і жартували між собою, що всі вони приходяться кумами Притулі. Телеведучий також навідався у бус, який він подарував "Вар'ятам", коли покидав проєкт. Він перший раз зміг його оглянути на власні очі та пожартувати, що ті "розвели там срач".

Що відомо про склад колективу "Вар'яти"?

Варто додати, що у шоу "Вар'яти" Сергія Притулу замінив інший актор – комік Святослав Марченко.

Щодо інших учасників проєкту, то до них входять: