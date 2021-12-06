Найкращий на світі, – Джамала замилувала мережу рідкісними фото з чоловіком

6 грудня 2021 , 19:51
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Джерело:

інстаграм Джамали

Популярна українська співачка Джамала оприлюднила кадри з романтичної фотосесії з чоловіком. Фото миттєво підкорили мережу.

Відома українська співачка Джамала оприлюднила в інстаграмі рідкісні світлини. Разом з чоловіком Бекіром вона знялась у зворушливій фотосесії.

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Нові фото Джамали з чоловіком

Знаменитість опублікувала кадри у чорно-білому кольорі, що додавало їм атмосферності. Подружжя позувало перед камерою в обіймах та з усмішками.

Для романтичної зйомки пара обрала не вишукані, а повсякденні вбрання. Бекір обрав темну кофтинку і світлі штани, а Джамала постала у білому светрі та джинсах. Помітно, що акцентом у фотосесії мали бути не одяг, а емоції та почуття.

Співачка також продемонструвала природну красу, адже позувала без макіяжу на обличчі та зі звичною зачіскою.

Він – найкращий на Землі,
– лаконічно підписала світлини Джамала.


Джамала з чоловіком / Фото з інстаграму Джамали


Джамала з чоловіком / Фото з інстаграму Джамали

Чуттєві та рідкісні фото подружжя підкорили мережу. Фани засипали пару коментарями:

  • "Як мило. Щастя вам";
  • "Кайфові";
  • "Ви найкращі";
  • "Які ж ви прекрасні";
  • "Ви дуже гарненькі";
  • "Такі славні";
  • "Щиро люблячі".

Цікаво, що нещодавно Джамала з Бекіром побували в Італії. Там вони провели незабутні 4 дні, де:

  • відвідали королівський палац, королівський замок, виставку Фріди Кало. Артистка гуляла містом у карамельному вбранні, купувала різноманітні речі й пробувала місцеву їжу.
  • Джамала з чоловіком планували піднятися на Везувій, але вирішили прогулятися давньоримським містом Помпеї. Для цього зірка обрала сміливий образ;
  • в останній день подорожі зірка з чоловіком вирішила, що не буде витрачати час на сон чи їжу, а натомість проведе день, спостерігаючи за краєвидами.
Автор: Марія Касій