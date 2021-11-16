Популярна українська співачка Джамала разом з чоловіком відправилась в Італію лише на 4 дні, і тепер їхній відпочинок в Неаполі добіг кінця. В інстаграмі зірка показала, як провела останній день у країні.

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Останній день Джамали в Італії

Виконавиця вирішила по-особливому "попрощатися" з Італією й вдосталь наповнитися новими емоціями.

Виспатись? Посмакувати смачною їжею? Вхопити теплого сонця на терасі на останок? Ні. Ми обрали інший шлях – жадібно насолодитись пригодами та неймовірними видами Італії,

– поділилась Джамала.

Після годинної поїздки на яхті знаменитість прибула на острів Іскія, який їй запам'ятався та надихнув. На острові Джамала постала в повсякденному, але стильному образі. Вона одягнула чорні джинси, білий топ та бежеву сорочку з принтом. Артистка розпустила волосся й зробила легкий макіяж.

Останній день Джамали в Італії / Фото з інстаграму зірки

Як Джамала проводила час в Італії

Поїздка подружжя була доволі імпровізованою, адже Джамала й Бекір обрали місце, "тицьнувши пальцем" на перший переліт, який побачили. Вони прибули до Неаполя ввечері, але встигли прогулятися центром та скуштувати піци.

Вже наступного дня виконавиця відвідала королівський палац, королівський замок, виставку Фріди Кало. Вона гуляла містом у карамельному вбранні, купувала різноманітні речі й пробувала місцеву їжу.

На третій день відпочинку Джамала з чоловіком планували піднятися на Везувій, але вирішили прогулятися давньоримським містом Помпеї. Для цього зірка обрала сміливий образ.

Текст публікації Джамали

День вильоту додому. Коли розумієш, що 4 дні не можуть тривати вічність. І час повертатись.

Виспатись? Посмакувати смачною їжею? Вхопити теплого сонця на терасі на останок? Ні. Ми обрали інший шлях – жадібно насолодитись пригодами та неймовірними видами Італії.

Година морем… і ми на острові Іскія. Ще 1 замок в скарбничці спогадів, декілька незабутніх картинок в оперативній пам‘яті та безліч натхнення на майбутні плани.