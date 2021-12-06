Відома українська співачка Джамала оприлюднила в інстаграмі рідкісні світлини. Разом з чоловіком Бекіром вона знялась у зворушливій фотосесії.
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Нові фото Джамали з чоловіком
Знаменитість опублікувала кадри у чорно-білому кольорі, що додавало їм атмосферності. Подружжя позувало перед камерою в обіймах та з усмішками.
Для романтичної зйомки пара обрала не вишукані, а повсякденні вбрання. Бекір обрав темну кофтинку і світлі штани, а Джамала постала у білому светрі та джинсах. Помітно, що акцентом у фотосесії мали бути не одяг, а емоції та почуття.
Співачка також продемонструвала природну красу, адже позувала без макіяжу на обличчі та зі звичною зачіскою.
Він – найкращий на Землі,
– лаконічно підписала світлини Джамала.
Джамала з чоловіком / Фото з інстаграму Джамали
Джамала з чоловіком / Фото з інстаграму Джамали
Чуттєві та рідкісні фото подружжя підкорили мережу. Фани засипали пару коментарями:
- "Як мило. Щастя вам";
- "Кайфові";
- "Ви найкращі";
- "Які ж ви прекрасні";
- "Ви дуже гарненькі";
- "Такі славні";
- "Щиро люблячі".
Цікаво, що нещодавно Джамала з Бекіром побували в Італії. Там вони провели незабутні 4 дні, де:
- відвідали королівський палац, королівський замок, виставку Фріди Кало. Артистка гуляла містом у карамельному вбранні, купувала різноманітні речі й пробувала місцеву їжу.
- Джамала з чоловіком планували піднятися на Везувій, але вирішили прогулятися давньоримським містом Помпеї. Для цього зірка обрала сміливий образ;
- в останній день подорожі зірка з чоловіком вирішила, що не буде витрачати час на сон чи їжу, а натомість проведе день, спостерігаючи за краєвидами.