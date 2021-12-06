Відома українська співачка Джамала оприлюднила в інстаграмі рідкісні світлини. Разом з чоловіком Бекіром вона знялась у зворушливій фотосесії.

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Нові фото Джамали з чоловіком

Знаменитість опублікувала кадри у чорно-білому кольорі, що додавало їм атмосферності. Подружжя позувало перед камерою в обіймах та з усмішками.

Для романтичної зйомки пара обрала не вишукані, а повсякденні вбрання. Бекір обрав темну кофтинку і світлі штани, а Джамала постала у білому светрі та джинсах. Помітно, що акцентом у фотосесії мали бути не одяг, а емоції та почуття.

Співачка також продемонструвала природну красу, адже позувала без макіяжу на обличчі та зі звичною зачіскою.

Він – найкращий на Землі,

– лаконічно підписала світлини Джамала.



Джамала з чоловіком / Фото з інстаграму Джамали



Джамала з чоловіком / Фото з інстаграму Джамали

Чуттєві та рідкісні фото подружжя підкорили мережу. Фани засипали пару коментарями:

"Як мило. Щастя вам";

"Кайфові";

"Ви найкращі";

"Які ж ви прекрасні";

"Ви дуже гарненькі";

"Такі славні";

"Щиро люблячі".

Цікаво, що нещодавно Джамала з Бекіром побували в Італії. Там вони провели незабутні 4 дні, де: