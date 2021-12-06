Известная украинская певица Джамала обнародовала в Инстаграме редкие фотографии. Вместе с мужем Бекиром она снялась в трогательной фотосессии.
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Новые фото Джамалы с мужем
Знаменитость опубликовала кадры в черно-белом цвете, что добавляло им атмосферности. Супруги позировали перед камерой в объятиях и с улыбками.
Для романтической съемки пара выбрала не изысканные, а повседневные наряды. Бекир выбрал темную кофту и светлые брюки, а Джамала предстала в белом свитере и джинсах. Заметно, что акцентом в фотосессии должна быть не одежда, а эмоции и чувства.
Певица также продемонстрировала естественную красоту, ведь позировала без макияжа на лице и с привычной прической.
Он – лучший на Земле,
– лаконично подписала фото Джамала.
Джамала с мужем / Фото из инстаграма Джамалы
Джамала с мужем / Фото из инстаграма Джамалы
Чувственные и редкие фото супругов покорили сеть. Фаны засыпали пару комментариями:
- "Как мило. Счастья вам";
- "Кайфовые";
- "Вы лучшие";
- "Какие же вы прекрасные";
- "Вы очень красивые";
- "Такие славные";
- "Искренне любящие".
Интересно, что недавно Джамала с Бекиром побывали в Италии. Там они провели незабываемые 4 дня, :
- посетили королевский дворец, Королевский замок, выставку Фриды Кало. Артистка гуляла по городу в карамельном наряде, покупала разнообразные вещи и пробовала местную еду.
- Джамала с мужем планировали подняться на Везувий, но решили прогуляться по древнеримскому городу Помпеи. Для этого звезда выбрала смелый образ;
- в последний день путешествия звезда с мужем решила, что не будет тратить время на сон или еду, а вместо этого проведет день, наблюдая за видами.