Известная украинская певица Джамала обнародовала в Инстаграме редкие фотографии. Вместе с мужем Бекиром она снялась в трогательной фотосессии.

Смотрите также "Куколка": Слава Каминская поздравила дочку с днем рождения и показала забавные фото

Новые фото Джамалы с мужем

Знаменитость опубликовала кадры в черно-белом цвете, что добавляло им атмосферности. Супруги позировали перед камерой в объятиях и с улыбками.

Для романтической съемки пара выбрала не изысканные, а повседневные наряды. Бекир выбрал темную кофту и светлые брюки, а Джамала предстала в белом свитере и джинсах. Заметно, что акцентом в фотосессии должна быть не одежда, а эмоции и чувства.

Певица также продемонстрировала естественную красоту, ведь позировала без макияжа на лице и с привычной прической.

Он – лучший на Земле,
– лаконично подписала фото Джамала.

Джамала з чоловіком
Джамала с мужем / Фото из инстаграма Джамалы

Джамала з чоловіком
Джамала с мужем / Фото из инстаграма Джамалы

Чувственные и редкие фото супругов покорили сеть. Фаны засыпали пару комментариями:

  • "Как мило. Счастья вам";
  • "Кайфовые";
  • "Вы лучшие";
  • "Какие же вы прекрасные";
  • "Вы очень красивые";
  • "Такие славные";
  • "Искренне любящие".

Интересно, что недавно Джамала с Бекиром побывали в Италии. Там они провели незабываемые 4 дня, :

  • посетили королевский дворец, Королевский замок, выставку Фриды Кало. Артистка гуляла по городу в карамельном наряде, покупала разнообразные вещи и пробовала местную еду.
  • Джамала с мужем планировали подняться на Везувий, но решили прогуляться по древнеримскому городу Помпеи. Для этого звезда выбрала смелый образ;
  • в последний день путешествия звезда с мужем решила, что не будет тратить время на сон или еду, а вместо этого проведет день, наблюдая за видами.