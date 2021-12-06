Известная украинская певица Джамала обнародовала в Инстаграме редкие фотографии. Вместе с мужем Бекиром она снялась в трогательной фотосессии.

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Новые фото Джамалы с мужем

Знаменитость опубликовала кадры в черно-белом цвете, что добавляло им атмосферности. Супруги позировали перед камерой в объятиях и с улыбками.

Для романтической съемки пара выбрала не изысканные, а повседневные наряды. Бекир выбрал темную кофту и светлые брюки, а Джамала предстала в белом свитере и джинсах. Заметно, что акцентом в фотосессии должна быть не одежда, а эмоции и чувства.

Певица также продемонстрировала естественную красоту, ведь позировала без макияжа на лице и с привычной прической.

Он – лучший на Земле,

– лаконично подписала фото Джамала.



Джамала с мужем / Фото из инстаграма Джамалы



Джамала с мужем / Фото из инстаграма Джамалы

Чувственные и редкие фото супругов покорили сеть. Фаны засыпали пару комментариями:

"Как мило. Счастья вам";

"Кайфовые";

"Вы лучшие";

"Какие же вы прекрасные";

"Вы очень красивые";

"Такие славные";

"Искренне любящие".

Интересно, что недавно Джамала с Бекиром побывали в Италии. Там они провели незабываемые 4 дня, :