Відома українська співачка та екссолістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська опублікувала в інстаграмі нові фото. Вона показала кумедні знімки сім'ї з особливої нагоди.

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Слава Камінська поділилась фото сім'ї

6 грудня доньці знаменитості, Лаурі, виповнилося 6 років. Тому чергову публікацію в інстаграмі зірка вирішила присвятити донечці.

Слава Камінська опублікувала серію миловидних і кумедних фото з дітьми та колишнім чоловіком Едгаром. Але найбільше знімків у дописі – саме іменинниці.

Я іноді не вірю, що ти моя дочка, бо таких, як ти, треба заслужити, намолити, виплакати. Якщо ангели на землі є, то ти одна з них. Наша мудра не за роками дівчинка, з днем народження! Живи, люби та веселись, і продовжуй радувати світ своєю добротою та харизмою,

– написала співачка.

Також Слава Камінська у публікації пригадала Едгара Камінського, й подякувала йому за дітей.

Ексчоловік і діти Слави Камінської / Фото з інстаграму зірки

Милі світлини від Слави Камінської зворушили й розсмішили мережу. Тому шанувальники активно коментують допис зірки і вітають її доньку:

"Мати, вітаю! Здоров'я плюшечці та всього доброго та радісного в цьому житті! Все-таки, ми з тобою не найгірші, якщо Боженька подарував нам таких дітей";

"Ви прекрасні! З днем народження маленьку";

"Красуня! З днем народження солоденьку";

"Вона чудо! Як швидко діти ростуть";

"Під таким крилом батьків нехай пливе щасливою! Ви обидва молодці, що батьки таких діток!";

"Яка солодка булочка";

"Будь щаслива, лялечка".

Текст публікації Слави Камінської

Плюшка наша кохана, яка ж ти неймовірна. Я іноді не вірю, що ти моя дочка, бо таких, як ти, треба заслужити, намолити, виплакати. Якщо ангели на землі є, то ти одна з них.

Наша мудра не за роками дівчинка, з Днем народження! Живи, люби та веселись, і продовжуй радувати світ своєю добротою та харизмою.

Тату, я все життя буду тобі вдячна за наших дітей.