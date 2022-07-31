Ірма Вітовська, Арсен Мірзоян, Дмитро Ступка, Сумська та інші: найкращі інтерв'ю липня

Журналісти 24 каналу продовжують спілкуватись з українськими зірками, які так чи інакше постраждали від війни Росії. Де зараз перебуває Дмитро Ступка, чи планує йти на фронт Арсен Мірзоян, що думає про росіян Ірма Вітовська та як пережила смерть мами Ольга Сумська – читайте далі.

Впродовж липня журналісти 24 каналу провели кілька дуже цікавих інтерв'ю. Традиційно, з кимось вдалось поспілкуватись онлайн, з кимось наживо. Проте напруга, хвилювання, співчуття та єднання ми відчували взаємно з усіма зірками у такий складний час.

Якщо ви пропустили Голлівудська зірка Мазепа, Харчишин, Go_A та інші: найкращі інтерв'ю червня

Пропонуємо вам найяскравіші цитати з інтерв'ю та посилання, аби ви буди в курсі усіх розмов, які, можливо, пропустили цього місяця.

Про родину в Болівії, гастролі та розрив з МОЗGІ: інтерв'ю з Мішель Андраде

"Звичайно, що моя болівійська родина пропонувала поїхати додому, але я відмовилася. З 12 років живу в Україні, за цей час стала тут публічною людиною, яка має вплив. На жаль, деякі країни Латинської Америки підтримують російську агресію, бо шукають вигоди для себе. Але мій батько каже, що звичайні люди, не влада, підтримують Україну. Моя родина також з перших днів підтримує Україну. Коли я відкривала збори, вони відправляли гроші. Вони з нами", – Мішель Андраде.

Інтерв'ю з Мішель Андраде у відеоформаті: дивитись онлайн

Про дар створення незабутніх історій та персонажів: інтерв’ю з норвезьким режисером Йоакімом Трієром

"Я віддаю перевагу гуманістичному підходу до оповіді, коли ми можемо показати внутрішні конфлікти героїв, їхнє прагнення робити добро і їхні невдачі, які бувають у всіх нас. Такий підхід більш правдивий і цікавий... З одного боку, я намагаюся дивитися на людей у ​​сучасному суспільстві, і ніхто з моїх знайомих не вважає кохання легким або таким, що відповідає межам, які часто встановлюють для нас романтичні фільми. Тож так, ми живемо в час екстремальних виборів, і зрештою багато людей відчувають неспроможність вибирати або знати, що вибрати", – Йоакім Трієр.



Інтерв’ю з режисером фільму "Найгірша людина у світі" / Колаж 24 каналу

Війна застала мене в літаку, – інтерв'ю з Дмитром Ступкою про життя в США, розлучення та війну

"Роботи зараз нема ні в кого. Гримери, костюмери, всі роблять дописи, в яких питають, як заробляють кошти, просять допомогти з роботою. Тут, в Америці, я не можу працювати, бо не маю офіційних документів. Можу займатися благодійністю, заробляю, проводячи майстер-класи з акторської майстерності для дітей. Займаюся з дітьми в онлайн-режимі. Якісь гроші мав вдома в Україні, мама привезла їх до Польщі й передала мені. З 9 вересня 2021 року я витрачаю те, що заробив до цього в Україні. Доходів у мене нема", – Дмитро Ступка.

Інтерв'ю з Дмитром Ступкою у відеоформаті: дивитись онлайн

Про війну, російську пропаганду та підтримку світу: інтерв’ю з актрисою Ірмою Вітовською

"Насправді світ мало знає про Україну. Це наш "провтик" усіх років. Для багатьох існують наративи, що ми – братні народи. Вони кажуть: "Давайте їх помиримо, найдемо якийсь позитив у росіянах". Я хочу зберегти здорове раціо. Для мене зараз є неприйнятна ситуація знаходити й реабілітувати росіян, серед яких, я переконана, є люди з честю, які сидять за свої слова й терплять тортури за Україну. Ми ж не можемо сказати, що їх немає. Так, їх дуже мало, не так, як би нам хотілося. Ті, що були упродовж усіх цих 30 років вірні ідеї демократії, оголювали цей сталінський режим, який зараз реставрується", – Ірма Вітовська.



Інтерв'ю з Ірмою Вітовською про війну в Україні та кіно / Колаж 24 каналу

Це не музика, це г*вно, – інтерв'ю з Мірзояном про російськомовних зірок і де "всі були 8 років"

"Я не один раз був під обстрілами й точно пам'ятаю фразу Льохи Мочанова: "Ти не думаєш, як ти будеш діяти, ти опускаєшся до рівня своєї підготовки". А підготовки ж немає насправді, у багатьох людей немає підготовки. Є люди, які розказують, що там немає професіоналів, там немає нікого, "тут усі ми звичайні пацани". Так я хочу сказати, що ми там усі будемо. "Цей дощ надовго", на жаль. Ніхто ж не каже, що хтось "уклоніст", хтось ще щось. Усі ми там будемо, часу вистачить на всіх. І ця війна надовго, це на роки. Тому всі ми там будемо, обов'язково будемо там. Просто зараз ми там, де ефективніше, а потім ти нікуди не дінешся від того. Від себе не дінешся теж", – Арсен Мірзоян.

Інтерв'ю з Арсеном Мірзояном у відеоформаті: дивитись онлайн

Порожні стосунки, дитячі травми, інвалідність: інтерв’ю з Крістофом Барратьє про новий фільм

"В мене це виходить неусвідомлено, але справді, в моїх історіях часто фігурує наставник, який з розвитком подій виявляється субтильним, ніж його підопічний. Тому, зрештою, він стає персонажем, який змінюватиметься й розвиватиметься сам. Така сторона історії була очевидна у "Хористах", але також у "Париж! Париж!". "Секрети часу", екранізація роману Паньйоля, яку я щойно зняв (нещодавно завершений фільм Барратьє, знятий одразу після "Лети зі мною" – 24 канал), – це також історія про наставництво. Я, певно, все ніяк не залишу дитинство позаду", – Крістоф Барратьє.



Інтерв'ю з французом Крістофом Барратьє / Колаж 24 каналу

Про допомогу ЗСУ, музику під час війни та російські пісні: інтерв'ю з Сергієм Лазановським

"На момент повномасштабного вторгнення в голові закралась така думка, що зараз творчість нікому не буде потрібною, бо взагалі зараз не до цього. Тоді довелося прийняти таке рішення – піти працювати в магазин продавцем. Не хотілося сидіти в батьків на шиї, тож вирішив – я займуся іншою діяльністю і покажу людям, що можна змінити свою професію, сферу діяльності на деякий термін, щоб забезпечити свою сім'ю, хто її має. Я вже більше не працюю там, пропрацював півтора місяця. Все ж таки, мені хотілось бути більш корисним для наших ЗСУ, і коли я давав вуличні концерти, зрозумів, що можу допомогти в рази більше. Плюс я повернувся до своєї творчості – людям насправді це потрібно. Бо хоч би що там було, музична і творча оборона теж надзвичайно важливі нашій країні", – Сергій Лазановський.

Інтерв'ю з Сергієм Лазановським у відеоформаті: дивитись онлайн

Народні артисти мають бути з народом, – інтерв'ю з Ольгою Сумською про війну, маму та Писанку

"Коли не стало мами, це був страшний період у нашій родині. Ти відганяєш ці думки, женеш їх. Це сталось у дуже страшний день, коли був приліт ракети балістичної на телевежу. Тоді загинули люди, а ми там були практично п'ять хвилин до, коли забирали маму з моргу на Оранжерейній – це недалеко від телевежі на Мельникова. Прилітає ракета, і в моргу вилітають усі вікна. А ми там були 10 чи 5 хвилин тому. Я думала: "Господи, спасибі, що ми встигли поховати мамочку достойно". Бо коли дивишся, як люди ховали в Маріуполі своїх близьких просто біля під'їзду, то розумієш, що невідомо де зараз ці люди... Просто в братських могилах. За що? Це дуже страшно", – Ольга Сумська.



Інтерв'ю з Ольгою Сумською / Колаж 24 каналу