В течение июля журналисты 24 канала провели несколько интересных интервью. Традиционно, с кем-то удалось пообщаться онлайн, с кем-то вживую. Однако напряжение, волнение, сострадание и единение мы чувствовали взаимно со всеми звездами в столь сложное время.

Если вы пропустили Голливудская звезда Мазепа, Харчишин, Go_A и другие: лучшие интервью июня

Предлагаем вам самые яркие цитаты из интервью и ссылки, чтобы вы были в курсе всех разговоров, которые, возможно, пропустили в этом месяце.

О семье в Боливии, гастролях и разрыве с МОЗGІ: интервью с Мишель Андраде

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"Конечно, моя боливийская семья предлагала уехать домой, но я отказалась. С 12 лет живу в Украине, за это время стала здесь публичным человеком, который имеет влияние. К сожалению, некоторые страны Латинской Америки поддерживают российскую агрессию, потому что ищут выгоды для себя. Но мой отец говорит, что обычные люди, не власть, поддерживают Украину. Моя семья также с первых дней поддерживает Украину. Когда я открывала собрание, они отправляли деньги. Они с нами", – Мишель Андраде.

Интервью с Мишель Андраде в видеоформате: смотреть онлайн

О даре создания незабываемых историй и персонажей: интервью с норвежским режиссером Йоакимом Триером

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"Я предпочитаю гуманистический подход к повествованию, когда мы можем показать внутренние конфликты героев, их стремление делать добро и их неудачи, которые бывают у всех нас. Такой подход более правдив и интересен... С одной стороны, я стараюсь смотреть на людей в современном обществе, и никто из моих знакомых не считает любовь легкой или соответствующей границам, которые часто устанавливают для нас романтические фильмы. Итак, мы живем во время экстремальных выборов, и в конце концов многие люди испытывают неспособность выбирать или знать, что выбрать", – Йоаким Триер.



Интервью с режиссером фильма "Худший человек в мире" / Коллаж 24 канала

Война застала меня в самолете, – интервью с Дмитрием Ступкой о жизни в США, разводе и войне

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"Работы сейчас нет ни у кого. Гримеры, костюмеры, все делают сообщения, в которых спрашивают, как зарабатывают средства, просят помочь с работой. Здесь, в Америке, я не могу работать, потому что нет официальных документов. Могу заниматься благотворительностью, зарабатываю, проводя мастер-классы по актерскому мастерству для детей. Занимаюсь с детьми в онлайн-режиме. Какие-то деньги имел дома в Украине, мама привезла их в Польшу и передала мне. С 9 сентября 2021 года я трачу то, что заработал до этого в Украине. Доходов у меня нет", – Дмитрий Ступка.

Интервью с Дмитрием Ступкой в ​​видеоформате: смотреть онлайн

О войне, русской пропаганде и поддержке мира: интервью с актрисой Ирмой Витовской

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"На самом деле мир мало знает об Украине. Это наш "провтык" всех лет. Для многих существуют нарративы, что мы – братские народы. Они говорят: "Давайте их помирим, найдем какой-нибудь позитив в россиянах". Я хочу сохранить здоровое рацио. Сейчас есть неприемлемая ситуация находить и реабилитировать россиян, среди которых, я убеждена, есть люди с честью, которые сидят за свои слова и терпят пытки за Украину. Мы ведь не можем сказать, что их нет. Да, их очень мало, не так, как бы нам хотелось. Те, что были на протяжении всех этих 30 лет верны идее демократии, обнажали этот сталинский режим, который сейчас реставрируется", – Ирма Витовская.



Интервью с Ирмой Витовской о войне в Украине и кино / Коллаж 24 канала

Это не музыка, это г*вно, – интервью с Мирзояном о русскоязычных звездах и где "все были 8 лет"

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"Я не раз был под обстрелами и точно помню фразу Лехи Мочанова: "Ты не думаешь, как ты будешь действовать, ты опускаешься до уровня своей подготовки". А подготовки же нет на самом деле, у многих людей нет подготовки. Есть люди, которые рассказывают, что там нет профессионалов, там нет никого, "здесь все мы обычные пацаны". Так я хочу сказать, что мы там все будем. "Этот дождь надолго", к сожалению. Никто же не говорит, что кто-то "уклонист", кто-то еще что-то. Все мы там будем, времени хватит на всех. И эта война надолго, это на годы. Потому все мы там будем, обязательно будем там. Прямо сейчас мы там, где эффективнее, а потом ты никуда не денешься от этого. От себя не денешься тоже", – Арсен Мирзоян.

Интервью с Арсеном Мирзояном в видеоформате: смотреть онлайн

Пустые отношения, детские травмы, инвалидность: интервью с Кристофом Барратье о новом фильме

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"У меня это получается неосознанно, но действительно, в моих историях часто фигурирует наставник, который с развитием событий оказывается субтильнее его подопечного. Поэтому, в конце концов, он становится персонажем, который будет меняться и развиваться сам. Такая сторона истории была очевидна в "Хористах", но также в "Париж! Париж!". "Секреты времени", экранизация романа Паньоля, которую я только что снял (недавно завершенный фильм Барратье, снятый сразу после "Лети со мной", – 24 канал), – это также история о наставничестве. Я, наверное, все никак не оставлю детство позади", – Кристоф Барратье.



Интервью с французом Кристофом Барратье / Коллаж 24 канала

О помощи ВСУ, музыке во время войны и русских песнях: интервью с Сергеем Лазановским

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"На момент полномасштабного вторжения в голове закралось такое мнение, что сейчас творчество никому не будет нужно, потому что вообще сейчас не до этого. Тогда пришлось принять такое решение – пойти работать в магазин продавцом. Не хотелось сидеть у родителей на шее, поэтому решил – я займусь другой деятельностью и покажу людям, что можно изменить свою профессию, сферу деятельности на некоторый срок, чтобы обеспечить свою семью, кто ее имеет. Я уже больше не работаю там, проработал полтора месяца. Все же мне хотелось быть более полезным для наших ВСУ, и когда я давал уличные концерты, понял, что могу помочь в разы больше. Плюс я вернулся к своему творчеству – людям на самом деле это нужно. Потому что, что бы то ни было, музыкальная и творческая оборона тоже чрезвычайно важны нашей стране", – Сергей Лазановский.

Интервью с Сергеем Лазановским в видеоформате: смотреть онлайн

Народные артисты должны быть с народом, – интервью с Ольгой Сумской о войне, маме и писанке

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"Когда не стало мамы, это был страшный период в нашей семье. Ты отгоняешь эти мысли, гонишь их. Это произошло в очень страшный день, когда был прилет баллистической ракеты на телебашню. Тогда погибли люди, а мы там были практически пять минут до, когда забирали маму из морга на Оранжерейной – это недалеко от телебашни на Мельникова. Прилетает ракета, и в морге вылетают все окна. А мы там были 10 или 5 минут назад. Я думала: "Господи, спасибо, что мы успели похоронить мамочку достойно". Потому что когда смотришь, как люди хоронили в Мариуполе своих близких прямо у подъезда, то понимаешь, что неизвестно, где сейчас эти люди... Просто в братских могилах. За что? Это очень страшно", – Ольга Сумская.



Интервью с Ольгой Сумской / Коллаж 24 канала